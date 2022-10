„Manche werden Dienstleistungen reduzieren, manche gar nicht öffnen“

„Auch in Südtirol wird es leider einige Betriebe geben, die schließen“

Einige Betriebe werden weniger lang öffnen

Man müsse unterscheiden, sagt Pinzger im Gespräch mit STOL: „Auf der einen Seite gibt es die Bar- und Restaurantbetriebe und auf der anderen Seite die Beherbergungsbetriebe.“Vor allem die Bar- und Restaurantbetriebe stünden vor einer riesigen Herausforderung. „Die ständig steigenden Energiekosten können sie nicht selbst auffangen und müssen die Preise an die Kunden weitergeben.“ Nur würden dann die Kunden ausbleiben, so Pinzger.Italienweit gibt es eine Studie, die voraussagt, dass in den kommenden Monaten wegen der hohen Strompreise über 100.000 Gastronomiebetriebe schließen werden. „Auch in Südtirol wird es leider einige Betriebe geben, die schließen“, glaubt Pinzger.Anders gestaltet sich die Lage in der Beherbergung: Hier hätten die Betriebe die Möglichkeit ihre Kosten zu steuern, sei es durch kürzere Öffnungszeiten, durch ein reduziertes Angebot, oder etwa auch dadurch, dass sie im Winter den Betrieb gar nicht öffnen.„Es gibt zudem einige Signale, dass viele Betriebe ihre Dienstleistungen herunterfahren“, sagt Pinzger zu STOL. Dass also beispielsweise nicht der gesamte Wellnessbereich geöffnet wird, um Kosten zu sparen.Andere Betriebe erwägen hingegen ihren Betrieb weniger lang zu öffnen: „Einige Unternehmer werden nicht wie üblich rund um Maria Empfängnis am 8. Dezember öffnen, sondern vielleicht erst kurz vor Weihnachten“, so Pinzger.Wiederum andere könnten ihren Betrieb im Winter hingegen gar nicht öffnen, da es sich für sie nicht lohne.