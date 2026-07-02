Allein Markas Italien erzielte eine Gesamtleistung von 337 Millionen Euro und erwirtschaftete damit rund drei Viertel der Gesamtleistung der Unternehmensgruppe.<h3>\r\nClaudia Flaim und Davide Calderaro übernehmen operative Führung<\/h3>Parallel zum wirtschaftlichen Wachstum hat Markas auch seine Führungsstruktur neu organisiert. Seit dem 1. Juli übernimmt Evelyn Kirchmaier die neu geschaffene Rolle der CEO von Markas Italien. Zuvor war sie als Managing Director tätig. Christoph Kasslatter bleibt Chairman der Unternehmensgruppe.<BR \/><BR \/>Neu in die operative Führung rücken Claudia Flaim als Sales & Operations Managing Director sowie Davide Calderaro als Corporate Services Managing Director auf. Mit der Neustrukturierung will Markas Entscheidungswege verkürzen, die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmensbereichen stärken und die Organisation auf weiteres internationales Wachstum ausrichten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331370_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Evelyn Kirchmaier, neue CEO von Markas Italien, erklärt: „Das Herz unseres Unternehmens sind unsere mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 90 Nationen. Sie sorgen jeden Tag dafür, dass unsere Dienstleistungen in den Bereichen Clean, Food, Housekeeping, Logistics & Care und Facility professionell erbracht werden.“ <BR \/><BR \/>Allein im Jahr 2025 investierte die Unternehmensgruppe laut eigenen Angaben mehr als 95.000 Stunden in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.