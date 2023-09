Markenrechtsverletzungsklage gegen Facebook-Mutter Meta

Das Dienstleistungsunternehmen Metabyte verklagte am Freitag (Ortszeit) den Social-Media-Riesen vor einem kalifornischen Bundesgericht. Das fr√ľher als Facebook bekannt Unternehmen w√ľrde mit seinem neuen Namen Meta bei den Verbrauchern Verwirrung stiften. Meta und Metabyte w√ľrden verwandte Dienstleistungen anbieten und sich geografisch √ľberschneiden.Der Chef von Metabyte, Manu Mehta, sagte in einer Erkl√§rung, sein Unternehmen habe sich im vergangenen Jahr sehr bem√ľht, die Angelegenheit au√üergerichtlich zu regeln. Metabyte forderte das Gericht auf, Meta Platforms die Verwendung des Namens ‚ÄěMeta‚Äú zu untersagen, und verlangte einen nicht n√§her bezifferten Schadenersatzbetrag.Die Klage ist mindestens der vierte US-Markenrechtsfall gegen Meta nach seiner Umbenennung im Jahr 2021. Vertreter von Meta Platforms reagierten am Freitag nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu der Klage.