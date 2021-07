Martin Fill ist neuer STA-Präsident

Die Landesregierung hatte Fill am Dienstag, 6. Juli, als neuen STA-Präsidenten namhaft gemacht. Fill hat Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck studiert. Der 47-Jährige ist seit 2003 Rechtsanwalt und Partner einer Bozner Anwaltskanzlei und leidenschaftlicher Marathonläufer.Neben Fill hatte die Landesregierung Angelika Kofler als neue STA-Verwaltungsrätin ernannt. Sie übernimmt damit den frei gewordenen Platz von Gabriela Wieser. Kofler ist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Bruneck.Auf der STA-Hauptversammlung am heutigen Donnerstag, 8. Juli, hat Ausserdorfer das Präsidentenamt an seinen Nachfolger Fill übergeben. „Ausserdorfer hat die STA in den vergangenen sieben Jahren gemeinsam mit seinem Team in ein modernes Unternehmen weiterentwickelt, das sich um vielfältige und umfassende Aufgaben in der öffentlichen Mobilität kümmert. Dafür gebührt ihm und der scheidenden Verwaltungsrätin Wieser unser Dank. Ich freue mich schon, auch mit dem neuen Präsidenten Fill und dem gesamten STA-Verwaltungsrat den Ausbau einer nachhaltigen, qualitativen und hochwertigen Mobilität voranzutreiben“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Die öffentliche und smarte Mobilität stellt den Kernbereich der STA dar. Die Aufgabenbereiche sind dabei vielfältig und reichen von der Führung der Vinschger Bahnlinie, dem Betrieb der Rittner Seilbahn und Schmalspurbahn sowie der Standseilbahn Mendel über die Weiterentwicklung der Informationsdienste und Datensysteme im öffentlichen Nahverkehr bis hin zur Entwicklung und Umsetzung moderner Bahnprojekte. Auch die Verwaltung von Immobilien und Zweckbauten für den öffentlichen Nahverkehr sowie Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen und sicheren Mobilität gehören zum STA-Portfolio. Die STA zählt mittlerweile 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

lpa