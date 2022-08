Masera (AGB/CGIL): „Die Reduzierung der Steuerbelastung ist ungenügend“

Auf lokaler Ebene, so die AGB/CGIL, würden die Auswirkungen dieser Reduzierung der Steuerlast wohl kaum spürbar sein. Es handle sich zwar um strukturelle Eingriffe, die jedoch nicht den Erwartungen der Bürger entsprächen. „Da die Preisdynamik in den kommenden Monaten wohl weiter zunehmen wird, hätte man mit den 17 Milliarden sicherlich mehr für die Familien tun können, die nämlich nur 2,7 Milliarden erhalten werden“, so Masera.Wie die Gewerkschaft mitteilt, beläuft sich der Vorteil der Reduzierung bei einem Gehalt von 1500 Euro brutto auf 18 Euro pro Monat, der sich bei 2300 Euro auf 27,66 Euro pro Monat erhöht. Dasselbe gilt für die Renteneinkommen, die von Oktober bis Dezember, einschließlich des 13. Monats einen Vorschuss von 2 Prozent auf die künftige Neubewertung erhalten. Konkret, so rechnet die Gewerkschaft vor, erhalten ältere Menschen mit einer Rente von 500 Euro monatlich 10 Euro mehr, bei 1000 sind es 20 und dies bis zu einem Einkommen von 35.000 Euro (Mehr Details lesen Sie im s+ Artikel). „Unser Ziel bleibt daher die Sicherung der Kaufkraft der Familien, um ein Abgleiten der Unter- und Mittelschicht in die relative Armut zu verhindern. Es ist unerlässlich, die Löhne zu erhöhen und die Renten aufzuwerten. Des Weiteren benötigen wir Maßnahmen für eine gerechtere Verteilung der Steuerlast und Hilfen von den öffentlichen Einrichtungen für diejenigen, die in Schwierigkeiten sind. In dieser Phase wird die Provinz bei der Armutsbekämpfung konkrete Antworten geben müssen, denn auf nationaler Ebene hat die derzeitige Regierung die Möglichkeiten für weitere substanzielle Interventionen wohl ausgeschöpft“, so Masera abschließend.