Massiver Einbruch des Tourismus erwartet

„Das ist der größte Einbruch des internationalen Tourismus seit Beginn der Aufzeichnungen in den 50er-Jahren“, sagte er dem „Handelsblatt“. Die Prognose basiert demnach auf der Annahme, dass die Länder weltweit ab August nach und nach ihre Grenzen öffnen. Nach Einschätzung des UNWTO-Chefs „wird es eine Weile dauern, bis wir die Rekorde der vergangenen Jahre wieder erreichen“.Pololikashvili erwartet, dass in diesem Sommer mehr Urlauber im eigenen Land bleiben werden, „allein schon, weil die Airlines erstab Ende Juli, Anfang August wieder ihre vollen Kapazitäteneinsetzen.“ Zudem würden Reisende Ziele abseits des Massentourismussuchen. „Es wird einen Boom bei Reisen in ländliche Gebiete geben.Spanien hat bereits 70 Prozent aller Reservierungen fürDestinationen auf dem Land erhalten“, sagte er.

dpa