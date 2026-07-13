Das Spektrum reichte dabei weit über Firmenevents hinaus: Mehr als die Hälfte der Veranstaltungen gehörte den Bereichen Kultur, Gemeinnützigkeit, Soziales, Bildung und Musik an oder richtete sich an Schulen und junge Menschen. Hinzu kamen ausgewählte Fachveranstaltungen.<BR \/><BR \/>Die Rolle von Messe Bozen bei der Organisation dieser Events beschränkt sich nicht auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Ein eigenes Team begleitet Institutionen, Unternehmen, Vereine und junge Initiatorinnen und Initiatoren bei der konzeptionellen und operativen Entwicklung ihrer Projekte. Ziel ist es, tragfähige Initiativen zu ermöglichen, die in der Region verankert sind und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Dafür stellt Messe Bozen neben ihrer Infrastruktur auch fachliche Kompetenzen, konkrete organisatorische Unterstützung und Offenheit gegenüber neuen Ideen und Veranstaltungsformaten zur Verfügung.<BR \/><BR \/>„Messen bilden unser Kerngeschäft“, betont Thomas Mur, Direktor von Messe Bozen. „Gleichzeitig verstehen wir unser Messegelände nicht nur als Ort für wirtschaftliche Themen, sondern auch als Raum für gesellschaftliche und kulturelle Initiativen. Unsere Räumlichkeiten und unser Know-how für Veranstaltungen aus der Region und für die Region zur Verfügung zu stellen, bedeutet für uns auch, einen Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit zu leisten, indem wir Räume für Begegnung, Dialog und Zusammenarbeit schaffen.“<BR \/><BR \/>Diese Ausrichtung ergänzt das klassische Messegeschäft und ist Teil der Strategie von Messe Bozen, ihr Angebot für Veranstaltungen von Vereinen, Unternehmen und Institutionen kontinuierlich auszubauen und somit zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung Südtirols beizutragen.