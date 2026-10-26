Wer heute ein neues Auto kaufen möchte, hat die Qual der Wahl. Noch nie war das Angebot so vielfältig, noch nie standen so viele unterschiedliche Antriebsarten zur Verfügung. Gleichzeitig sind die Preise in die Höhe geschossen. Was früher eine vergleichsweise überschaubare Entscheidung war, ist für viele Verbraucher zu einer komplizierten und vor allem kostspieligen Angelegenheit geworden.<BR \/><BR \/>Der italienische Automarkt hat sich innerhalb weniger Jahre grundlegend verändert. Neue Hersteller drängen auf den Markt, die Modellvielfalt wächst rasant und neben klassischen Benzin- und Dieselmotoren konkurrieren zahlreiche alternative Antriebe um die Gunst der Käufer. Doch während die Auswahl immer größer wird, können sich viele Menschen ein neues Fahrzeug kaum noch leisten.<BR \/><BR \/>Wie tiefgreifend dieser Wandel ist, zeigt eine Studie der italienischen Autozeitschrift „Quattroruote“, die gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC durchgeführt wurde.<BR \/><BR \/>Die Untersuchung zeigt nicht nur, wie stark sich Preise und Angebot verändert haben, sondern auch, was italienischen Autofahrern heute wirklich wichtig ist.<h3>\r\n86 Automarken und mehr als 500 Modelle<\/h3>Ein Blick auf die Zahlen macht deutlich, wie rasant sich der Markt entwickelt hat. Noch vor vier Jahren waren in Italien 67 Automarken vertreten. Mittlerweile sind es bereits 86. Das entspricht einem Zuwachs von 28 Prozent.<BR \/><BR \/>Noch stärker ist die Zahl der angebotenen Modelle gestiegen. Konnten sich Käufer damals zwischen 381 Modellen entscheiden, stehen heute bereits 515 zur Auswahl – ein Plus von 35 Prozent.<BR \/><BR \/>Innerhalb weniger Jahre ist das Angebot damit erheblich gewachsen. Vor allem der Markteintritt neuer Hersteller hat die Konkurrenz verschärft und die Auswahl für Verbraucher deutlich vergrößert.<BR \/><BR \/>Was auf den ersten Blick nach einem Vorteil klingt, hat allerdings auch seine Schattenseiten. Denn je größer das Angebot, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten und das passende Fahrzeug zu finden.<BR \/><BR \/>Hinzu kommt, dass sich nicht nur die Zahl der Marken und Modelle verändert hat. Auch unter der Motorhaube ist die Autowelt heute eine völlig andere.<h3>\r\nFrüher Benzin oder Diesel, heute zahlreiche Alternativen<\/h3>Noch vor zehn Jahren war die Frage nach dem richtigen Antrieb schnell beantwortet. Benzin oder Diesel – viel mehr gab es für die meisten Autokäufer nicht zu entscheiden.<BR \/><BR \/>Damals entfielen 41 Prozent des Fahrzeugangebots auf Benziner und 53,8 Prozent auf Dieselautos. Andere Antriebsarten spielten praktisch keine Rolle.<BR \/><BR \/>Heute ist die Situation deutlich komplexer. Neben klassischen Verbrennern stehen Mildhybride, Vollhybride, Plug-in-Hybride und reine Elektroautos zur Auswahl. Dazu kommen Fahrzeuge mit Flüssiggas- oder Erdgasantrieb.<BR \/><BR \/>Mit der zunehmenden Elektrifizierung hat sich die Zahl der Möglichkeiten vervielfacht. Käufer müssen heute nicht nur überlegen, welches Auto ihren Bedürfnissen entspricht, sondern auch, welche Antriebstechnologie langfristig die richtige ist.<BR \/><h3>\r\nVorlieben der Befragten<\/h3>Die Studie zeigt, wie unterschiedlich die Vorlieben mittlerweile ausfallen.<BR \/><BR \/>Mit 22,6 Prozent bevorzugt die größte Gruppe der Befragten weiterhin einen klassischen Benziner. Der Diesel kommt auf 12,1 Prozent.<BR \/><BR \/>Bei den alternativen Antrieben liegen Vollhybride mit 16,2 Prozent vorne, gefolgt von Mildhybriden mit 13,3 Prozent. Für einen Plug-in-Hybrid würden sich 9,7 Prozent entscheiden, für ein reines Elektroauto 9,2 Prozent.<BR \/><BR \/>Bemerkenswert ist auch das Interesse an Gasfahrzeugen: Immerhin 16,9 Prozent der Befragten bevorzugen Flüssiggas (LPG) oder Erdgas (CNG).<BR \/><BR \/>Eine mögliche Erklärung dafür liegt in der unsicheren weltwirtschaftlichen Situation. Internationale Handelskonflikte und geopolitische Spannungen können die Energiepreise stark beeinflussen. Steigen die Kosten für Benzin und Diesel, gewinnen alternative Antriebe wieder an Attraktivität.<h3>\r\nAusgerechnet kleine Autos sind besonders teuer geworden<\/h3>Während sich das Angebot immer weiter ausdehnt, gibt es eine Entwicklung, die nahezu alle Fahrzeugklassen betrifft: Autos sind erheblich teurer geworden.<BR \/><BR \/>Besonders deutlich zeigt sich das ausgerechnet bei den kleinsten Fahrzeugen, die lange als vergleichsweise günstige Einstiegsmodelle galten.<BR \/><BR \/>Der Durchschnittspreis von Kleinstwagen des A-Segments ist innerhalb von zehn Jahren um 58,8 Prozent gestiegen. Kostete ein solches Fahrzeug damals durchschnittlich 16.088 Euro, sind es heute bereits 25.554 Euro.<BR \/><BR \/>Auch bei Kleinwagen des B-Segments fällt der Preisanstieg mit 55,6 Prozent enorm aus. Fahrzeuge der Kompaktklasse verteuerten sich im selben Zeitraum um 50,3 Prozent.<BR \/><BR \/>Die Preisentwicklung steht dabei in einem deutlichen Missverhältnis zur Entwicklung der Einkommen. Während Autos immer teurer werden, können die Gehälter mit diesem Tempo nicht mithalten. Für viele Haushalte bedeutet das einen spürbaren Verlust an Kaufkraft.<BR \/><BR \/>Dabei ist der Wunsch nach einem neuen Fahrzeug keineswegs verschwunden. Laut Studie wollen 10,5 Prozent der Befragten innerhalb der kommenden zwei Jahre ganz sicher ein Auto kaufen. Weitere 25,6 Prozent halten eine Anschaffung für wahrscheinlich.<BR \/><BR \/>Doch zwischen Kaufabsicht und tatsächlicher finanzieller Möglichkeit klafft eine immer größere Lücke.<h3>\r\nDer Preis schlägt die Marke<\/h3>Nicht nur der Automarkt hat sich verändert, sondern auch die Prioritäten der Käufer. Das zeigt sich besonders deutlich bei der Frage, welche Eigenschaften ein Fahrzeug unbedingt mitbringen muss – und wofür Verbraucher bereit sind, mehr Geld auszugeben.<BR \/><BR \/>Für 90 Prozent der Befragten ist Zuverlässigkeit ein entscheidendes Kaufkriterium. Doch nur 40 Prozent würden dafür auch einen höheren Preis bezahlen.<BR \/><BR \/>Ähnlich groß ist die Diskrepanz bei Reichweite und Lademöglichkeiten. 65 Prozent halten diese Eigenschaften für wichtig, aber lediglich jeder Zehnte wäre bereit, für Verbesserungen einen Aufpreis zu zahlen.<BR \/><BR \/>Insgesamt spielt der Preis für 70 Prozent der Befragten eine entscheidende Rolle bei der Fahrzeugwahl.<BR \/><BR \/>Andere Kriterien verlieren dagegen an Bedeutung. Das Design, der Wiederverkaufswert und auch die europäische Herkunft eines Autos haben für viele Käufer nur untergeordnete Bedeutung.<BR \/><BR \/>Besonders auffällig: Lediglich zehn Prozent der Befragten wären bereit, für eine bestimmte Automarke mehr Geld auszugeben.<BR \/><BR \/>Ein bekannter Markenname allein scheint also immer weniger auszureichen, um Kunden zu überzeugen. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Fahrzeug die gewünschten Eigenschaften zu einem erschwinglichen Preis bietet.<h3>\r\nNeue Chancen für chinesische Hersteller<\/h3>Diese veränderten Prioritäten könnten vor allem chinesischen Autoherstellern zugutekommen.<BR \/><BR \/>Denn wenn die Herkunft eines Fahrzeugs für viele Käufer keine entscheidende Rolle spielt und die Bindung an traditionelle Marken nachlässt, eröffnen sich für neue Anbieter zusätzliche Möglichkeiten.<BR \/><BR \/>Gerade Hersteller, die mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, könnten dadurch leichter neue Kunden gewinnen.<BR \/><BR \/>Die Studie macht deutlich, dass sich die Kaufentscheidung zunehmend von klassischen Markenpräferenzen löst. Für viele Verbraucher zählt nicht mehr in erster Linie, welches Logo auf der Motorhaube prangt, sondern was sie für ihr Geld bekommen.<h3>\r\nJunge Menschen verlieren die Lust am Auto nicht<\/h3>Eine weitere bemerkenswerte Erkenntnis betrifft die jüngeren Generationen.<BR \/><BR \/>Immer wieder wird behauptet, dass das eigene Auto für junge Menschen zunehmend an Bedeutung verliere. Stattdessen würden öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing und andere Mobilitätsangebote wichtiger.<BR \/><BR \/>Die Ergebnisse der Studie zeichnen jedoch ein anderes Bild.<BR \/><BR \/>Mehr als die Hälfte der befragten 20- bis 24-Jährigen gibt an, dass ihr Interesse an Autos in letzter Zeit sogar gestiegen ist. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen sind es immerhin 40 Prozent.<BR \/><BR \/>Das Auto hat für junge Menschen also keineswegs seinen Reiz verloren. Im Gegenteil: Der Wunsch nach individueller Mobilität und einem eigenen Fahrzeug ist weiterhin groß.<BR \/><BR \/>Allerdings trifft die Preisentwicklung gerade diese Altersgruppe besonders hart. Für 80 Prozent der 20- bis 24-Jährigen stellen die hohen Anschaffungskosten das größte Hindernis beim Autokauf dar.<BR \/><BR \/>Ausgerechnet jene Generation, die sich wieder stärker für Autos interessiert, hat somit besonders große Schwierigkeiten, sich diesen Wunsch zu erfüllen.