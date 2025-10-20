Finanzwissen ist in Italien nach wie vor ausbaufähig. Die jährliche Studie der Versicherungsgesellschaft Alleanza Assicurazioni zeigt, dass der entsprechende Finanzbildungsindex (Edufin-Index) bei lediglich 56 Punkten liegt – für die Note „ausreichend“ wären 60 Punkte nötig. Auch Südtirol bildet hier keine Ausnahme.<BR \/><BR \/>Das neue Bildungsprojekt soll Schülerinnen und Schüler aller Stufen des italienischsprachigen Schulsystems sowie Universitätsstudierende erreichen. Geplant sind Unterrichtsstunden, Workshops und praxisnahe Laboratorien, die wirtschaftliches Wissen greifbar und lebensnah vermitteln. „Wir möchten die Integration der Finanzbildung in die Lehrpläne mit einem kohärenten, praxisnahen Ansatz fördern, der sich an den Bildungsbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientiert“, erklärt Hauptschulamtsleiter für die italienischsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen Vincenzo Gullotta. <BR \/><BR \/>Marco Galateo, Landesrat für Wirtschaft und italienische Bildung, begrüßt die Initiative: „Wirtschaft ist weit mehr als Zahlen und Finanzen – sie bedeutet auch, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, den bewussten Umgang mit gemeinsamen Ressourcen zu lernen und ethische Entscheidungen zu treffen.“<BR \/><BR \/>„Mit dieser Zusammenarbeit unterstreicht die Sparkasse ihr Engagement für soziale Nachhaltigkeit und leistet einen wichtigen Beitrag zur verantwortungsvollen Entwicklung unseres Landes“, betonen Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò.