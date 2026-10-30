Laut dem Entwurf des Haushaltsgesetzes, den der Ministerrat beschlossen hat, soll der Steuersatz von 33 Prozent künftig bis zu einem Einkommen von 55.000 Euro gelten statt bis 50.000 Euro. Darüber liegt der Satz bei 43 Prozent. Der Entwurf geht nun ins Parlament, das ihn bis Jahresende verabschieden muss.<BR \/><BR \/>Alle Beträge beziehen sich auf das zu versteuernde Einkommen, nicht auf das Bruttogehalt: Bei Arbeitnehmern werden davor noch die Sozialbeiträge abgezogen. Wer höchstens 50.000 Euro versteuert, hat von der Neuregelung nichts. Eine Angestellte mit 35.000 Euro zu versteuerndem Einkommen zahlt 2027 nicht weniger Irpef als 2026. Sie hat bereits 2026 profitiert, als der Satz für Einkommen zwischen 28.000 und 50.000 Euro von 35 auf 33 Prozent sank.<BR \/><BR \/>Erst darüber wirkt die Neuregelung. Wer 52.000 Euro versteuert, zahlt auf die 2.000 Euro über der bisherigen Grenze künftig 33 statt 43 Prozent und spart damit 200 Euro im Jahr. Ab 55.000 Euro gibt es den vollen Vorteil von 500 Euro, also rund 40 Euro im Monat. Zusammen mit der Senkung von 2026 zahlt man bei diesem Einkommen 940 Euro weniger Irpef als 2025, nämlich 15.350 statt 16.290 Euro.<BR \/><BR \/>Wie klein der Kreis der Begünstigten im Vergleich zur bisherigen Entlastung ist, zeigen die Zahlen: Rund 603.000 Steuerzahler haben ein zu versteuerndes Einkommen zwischen 50.000 und 55.000 Euro. Bei Arbeitnehmern in Südtirol entspricht die untere Schwelle ungefähr 2.800 Euro netto im Monat bei 13 Monatsgehältern. Insgesamt haben italienweit schätzungsweise 3,3 Millionen Steuerzahler ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 50.000 Euro. Von der Senkung 2026 profitierten nach Regierungsangaben rund 13,6 Millionen Steuerzahler.<BR \/><BR \/>Dass die Entlastung im letzten Haushaltsentwurf vor der Parlamentswahl so bescheiden ausfällt, hat einen einfachen Grund: Es fehlt das Geld.<BR \/><BR \/>Weil das Defizit 2025 bei 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung lag, steckt Italien weiter im EU-Defizitverfahren. Für 2026 wird zwar eine Rückkehr unter die Drei-Prozent-Grenze erwartet, 2027 soll das Defizit aber wieder auf 3,4 Prozent steigen. Die zusätzliche Verschuldung wird durch eine EU-Ausnahmeregelung für Verteidigungs- und Energieausgaben ermöglicht. Die Staatsschulden dürften auf 138,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigen, das Wachstum wird auf lediglich 0,8 Prozent geschätzt. Allein die Zinsausgaben sollen 2027 auf rund 104 Milliarden Euro steigen, knapp sieben Milliarden mehr als 2026. Steuersenkungen müssen deshalb durch zusätzliche Einnahmen oder Einsparungen gegenfinanziert werden, vor allem mit rund fünf Milliarden Euro von Banken und Versicherungen.<BR \/><BR \/>Für Durchschnittsverdiener ist deshalb wohl wichtiger, dass bestehende Vergünstigungen weiterlaufen sollen. Laut Entwurf werden Maßnahmen im Umfang von rund 9 Milliarden Euro verlängert, die sonst Ende des Jahres auslaufen würden. Dazu zählt die Steuer von nur 5 Prozent auf Lohnerhöhungen aus neuen Kollektivverträgen, die für Privatangestellte bis 33.000 Euro Einkommen gilt. Wer bei einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 Euro durch einen begünstigten Kollektivvertragsabschluss 1.000 Euro brutto mehr Lohn erhält, kann bei üblichen Sozialabgaben rund 254 Euro an Steuern sparen. Auch die bereits für 2027 beschlossene Steuer von 1 Prozent auf begünstigte Produktivitätsprämien soll in Kraft bleiben.<h3>\r\nHintergrund<\/h3>603.000: So viele Steuerzahler haben in Italien ein zu versteuerndes Einkommen zwischen 50.000 und 55.000 Euro. Genau in diesem Bereich setzt die geplante Irpef-Senkung an. Der Steuersatz sinkt dort von 43 auf 33 Prozent.