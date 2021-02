Meisterkurse für Unternehmensführung: Kooperation mit Handelskammer

Angehende Meister im Handwerk und im Gastgewerbe müssen bei der Meisterprüfung unter anderem Kompetenzen in Unternehmensführung unter Beweis stellen. Die entsprechenden Vorbereitungskurse werden ab Herbst 2021 vom WIFI, dem Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen organisiert. Landesrat Philipp Achammer und Handelskammerpräsident Michl Ebner unterzeichneten dafür kürzlich eine Kooperationsvereinbarung.Landesrat Achammer ist überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für alle Beteiligten einen Mehrwert darstellt: „Das Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung und die Landesberufsschulen können sich durch diese Auslagerung mehr als bisher auf die immer komplexer werdenden berufsfachlichen Kurse konzentrieren.“ Der Träger der Prüfungen, auch jener zur Unternehmensführung, bleibt weiterhin das zuständige Landesamt.„Das WIFI ist in Südtirol das Kompetenzzentrum für die Weiterbildung im Bereich der Unternehmensführung und kann durch die Abwicklung der Meisterkurse einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der Südtiroler Meister und Meisterinnen übernehmen. Der Abschluss der Meisterausbildung ist die höchste berufliche Qualifikation in den praktischen Berufen und hat einen hohen Stellenwert“, ist Handelskammerpräsident Ebner überzeugt.Die neue Kooperation wurde zum Anlass genommen, auch den Kurs grundlegend zu überarbeiten und an internationale Standards anzugleichen: Bestimmte Themen werden künftig kompakter behandelt, dafür kommen aktuelle Themen wie Innovation und Digitalisierung hinzu. Ziel ist es auch einen noch größeren Praxisbezug herzustellen. Die Unterlagen werden komplett überarbeitet.Wer ab Herbst mit dem Teil zur Unternehmensführung des Vorbereitungskurses auf die Meisterprüfung starten möchte, sollte sich zunächst an das zuständige Landesamt wenden und die Zulassung zur Prüfung beantragen. Die registrierten Meisteranwärter und Meisteranwärterinnen werden rechtzeitig über alle Kurs- und Prüfungsangebote informiert.

lpa