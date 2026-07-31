Das Unternehmen hat kürzlich bei einem Treffen mit den Einheitlichen Gewerkschaftsvertretungen angekündigt, infolge eines Brandes am vergangenen 20. Juli im MEMC-Werk in Novara auch für den Standort Meran auf den Lohnausgleich zurückgreifen zu müssen. Die starke Einschränkung der Produktion in Novara trifft auch das Werk in Meran, da das dort produzierte Siliziumkristall hauptsächlich zur Weiterverarbeitung nach Novara geht. <BR \/><BR \/>In Anbetracht des erheblichen Rückgangs der Produktion im Bereich Monokristall und der damit verbundenen Tätigkeiten wird der Lohnausgleich alle 203 Beschäftigten treffen, wobei für die Arbeitszeitverkürzung das Rotationsprinzip angewandt wird. Der Lohnausgleich wird nach derzeitigem Stand für 13 Wochen vom 6. August bis zum 31. Oktober dauern, wie aus einer Presseaussendung hervorgeht. <BR \/><BR \/>Die Sekretariate der Fachgewerkschaften Filctem Cgil\/Agb sowie Femca Sgb\/Cisl und die Gewerkschaftsvertretungen drücken den betroffenen Beschäftigten und ihren Familien ihre Solidarität aus und stellen fest, dass das Unternehmen bei der Suche nach Lösungen für die Arbeitnehmer äußerst konstruktiv war.