Meran: Schüler ausgezeichnet

Insgesamt wurden 7 Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule „Savoy“ in Meran, der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“ in Brixen und der italienischen Hotelfachschule „Cesare Ritz“ in Meran ausgezeichnet, die das Abschlussjahr als Klassenbeste beendet haben.„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Jugendlichen und soll gleichzeitig Ansporn sein, weiterhin mit viel Begeisterung weiter zu lernen und zu arbeiten“, sagte STK-Präsident Tony Tschenett.Die besten Schüler der Landesberufsschule „Savoy“ in Meran waren im Schuljahr 2019/2020 Monika Pichler aus St. Leonhard in Passeier im Bereich Service und Johannes Martin aus Latsch im Bereich Küche.In der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“ in Brixen waren Pascal Puppatti aus Gais im Bereich Service und Magdalena Hanni aus Eppan im Bereich Küche die Klassenbesten. In der Hotelfachschule „Cesare Ritz“ in Meran haben Rossella Pacelli aus Kaltern im Bereich Service, Vera Maltauro aus Bozen im Bereich Küche und Alice Zanotti aus Laag/Neumarkt im Bereich Rezeption mit Bestnoten abgeschlossen. Sie alle durften sich über ein iPad freuen.

stol