Große Kritik an dem Abkommen hatte es immer von Seiten der Landwirtschaft gegeben, etwa vom ÖVP-Bauernbund. Donnerstagabend beharrte ÖVP-Bauernbund-Obmann Georg Strasser auf der österreichischen Ablehnung. In der ZiB 2 des ORF meinte er, dass gleiche Produktionsstandards und Transparenz fehlten. Daher gelte: „Ein Nein ist weiterhin ein Nein.“ Die EU-Botschafter dürften am Freitag dem Abkommen mehrheitlich zustimmen, Österreich wird sich dem nicht anschließen.<BR \/><BR \/>Frankreich und Polen zählen zu den kritischsten Staaten. Die EU-Kommission war Kritikern diese Woche mit Zugeständnissen an die Landwirte entgegengekommen. Hauptziel war es, Italien zu überzeugen, damit die nötige Mehrheit erreicht wird. Mit dem Abschluss würde ein Wirtschaftsraum mit über 700 Millionen Verbrauchenden entstehen. Von EU-Vertretern wurde die Bedeutung des Abkommens gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und einer schwierigen transatlantischen Beziehung betont.<BR \/><BR \/>Unmittelbar vor der Abstimmung blockierten rund 100 Bauern zwei Autobahngrenzübergänge zwischen Frankreich und Belgien. Mit ihren Traktoren riegelten Landwirte die Grenze an der von Paris Richtung Brüssel verlaufenden Autobahn A2 ab, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ laut dpa berichtete.<BR \/><BR \/>Fotos von der nächtlichen Aktion zeigten die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Fahrspuren und neben zwei großen an der Autobahn entzündeten Feuern. Blockiert wurde nach dem Bericht auch die von Lille Richtung Tournai führende A27.