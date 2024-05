Messe Bozen hat erstmals eine Präsidentin

Zepterübergabe in der Messe Bozen: Armin Hilpold (links) übergibt an Greti Ladurner (Mitte). Rechts: Messe-Direktor Thomas Mur. - Foto: © Marco Parisi

Positive Geschäftsbilanz

Nach 9 Jahren als Messe-Präsident ist nun für Armin Hilpold Schluss: Bei der Gesellschaftsversammlung hat er das Zepter an Greti Ladurner übergeben. Die Gesellschafterversammlung würdigte sein Engagement.In seiner Zeit als Präsident hat sich die Messe Bozen nicht nur modernisiert, sondern sich neben dem Kerngeschäft – den Messen – auch immer mehr zu einem bedeutenden Eventquartier entwickelt. Zudem wurden die Themen Nachhaltigkeit und Innovation gezielt in die einzelnen Messeformate eingebaut und somit auch in die Zukunftsfähigkeit der Messe investiert.„Es war mir eine große Ehre und Freude, gemeinsam mit einem dynamischen Team die Messe in ein neues Zeitalter zu führen“, sagte Hilpold.Fortan führt für die Dauer von 3 Jahren Greti Ladurner die Spitze des Verwaltungsrates an. Ladurner war zu Beginn ihrer Karriere in verschiedenen Führungspositionen im Tourismus tätig, bevor sie rund 10 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung der Südtirol Marketing Gesellschaft (SMG), zuletzt als Co-Geschäftsführerin, tätig war.„Ich möchte meine Erfahrung in der Strategieentwicklung einbringen, um die Position von Messe Bozen im Netzwerk der Südtiroler Wirtschaftsinstitutionen weiter zu stärken“, so Ladurner.Weiteres neu im Verwaltungsrat sind Michela Salvo, Manfred Pinzger und Stefan Perkmann Berger. Für Kontinuität sorgen Vizepräsident Claudio Corrarati und Verwaltungsrätin Heidi Felderer, welche beide bestätigt wurden.Was die Jahresbilanz anbelangt, haben die positive Entwicklung des Kerngeschäfts im Vergleich zum Vorjahr sowie neue Erlösströme aus dem Ausbau des Geschäftsbereichs der Drittveranstaltungen samt wachsendem Dienstleistungsangebot 2023 zu einer weiteren Stabilisierung der wirtschaftlichen Ergebnisse geführt.Die Messe Bozen schließt das Geschäftsjahr mit einem Wachstum der Gesamtleistung auf 9,8 Millionen Euro ab. Trotz eines mit 127.185 Euro geringfügig negativen Ergebnisses nach Steuern bleibt das EBITDA (Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stark positiv.