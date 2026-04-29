Insgesamt war das Gelände an 280 Tagen belegt, nach 267 Tagen im Vorjahr. Kerngeschäft bleiben die Eigenveranstaltungen: Zum einen die Publikumsmessen und zum anderen die Fachmessen. „Klimahouse“, „Agrialp“ und „Hotel“ waren im Vorjahr ausstellerseitig ausgebucht.<BR \/><BR \/>Neben den großen Messen wurden auch 200 Veranstaltungen aller Art im Messequartier abgewickelt, die rund 50.000 Besucher anzogen. „Die weiterhin positive Entwicklung im Geschäftsbereich der Drittveranstaltungen bestätigt unseren Kurs der Diversifizierung“, so Greti Ladurner, Präsidentin von Messe Bozen.<h3>\r\nGewinn bei 247.300 Euro<\/h3>Die steigende Auslastung spiegelt sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen wider. Die Gesamtleistung für 2025 belief sich auf 11,9 Millionen Euro. Der Jahresgewinn nach Steuern lag bei 247.384 und damit weniger als 2024 (414.000 Euro). <BR \/><BR \/>Ein wichtiger Meilenstein aus Sicht von Messe Bozen war das Erlangen der „EarthCheck-Zertifizierung“. Damit ist Bozen die erste Messegesellschaft Italiens und die zweite in Europa, die diesen internationalen Standard für verantwortungsvolles Standortmanagement führen darf.<BR \/><BR \/>Für das laufende Jahr steht eine Zäsur bevor: Die traditionsreiche Herbstmesse erhält ein neues Gesicht. Unter dem Namen „Good Life – die Messe für ein gutes Leben“ wird das Format strategisch neu ausgerichtet.