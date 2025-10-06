Mit rund 19.000 Besuchern aus Italien und dem gesamten DACH-Raum zählt „Hotel“ zu den wichtigsten Fachmessen der Hotellerie und Gastronomie in Norditalien. „‚Hotel’ lebt von den Menschen, die Südtirols Gastfreundschaft Tag für Tag gestalten. Sie machen die Messe seit fast 50 Jahren zu einem Ort, an dem Wissen, Inspiration und Zukunftsideen entstehen“, sagt Messe-Präsidentin Greti Ladurner.<BR \/><BR \/>Die diesjährige Ausgabe steht unter vier Leitthemen: „Value of People“, „Food & Drink“, „Innovation“ sowie „Architecture & Design“.<h3>\r\n„Hotel Sustainability Award“<\/h3>Im Rahmen der Fachmesse wird auch der „Hotel Sustainability Award“ verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die durch innovative und nachhaltige Ansätze hervorstechen. Dieses Jahr gingen über 70 Bewerbungen ein. „Die konstant hohe Zahl der Einreichungen macht das wachsende Bewusstsein der Branche und ihre Innovationskraft für nachhaltiges Handeln deutlich“, erklärt Daniel Degasperi, Brand Manager von „Hotel“.<BR \/><BR \/>Mittlerweile fixer Bestandteil des Programms sind auch die „Hotel Tours“, die gemeinsam mit der Architekturstiftung Südtirol organisiert werden. Dabei erhalten Besucher Einblicke in nachhaltige Bauprojekte, die aktuelle Architekturtrends aufgreifen. <BR \/><BR \/>Fortgeführt werden zudem die „kmBIOmeile“ mit Bio-Produzenten aus Südtirol, Tirol und dem Trentino sowie die „Vinea Tirolensis“, die Weinverkostung der Freien Weinbauern Südtirols (FWS).<BR \/><BR \/>Neu im Programm ist der Bereich „Startup@Hotel“, der jungen Unternehmen und kreativen Ideen eine Plattform bietet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Messe läuft vom Montag, 13. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 16. Oktober. <BR \/><BR \/>„Hotel“ wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern organisiert, darunter der Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (HGV), die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ), der Südtiroler Köcheverband (SKV), der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds), Roter Hahn, IDM Südtirol, Südtirol Privat, die Freien Weinbauern Südtirols (FWS) und die Architekturstiftung Südtirol.