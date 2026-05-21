Zudem will das Unternehmen 6000 freie Stellen nicht neu besetzen. 7000 Mitarbeiter sollen außerdem versetzt werden, um Posten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu übernehmen. Meta investiert derzeit massiv in KI: Für dieses Jahr rechnet der Konzern mit Investitionsausgaben zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar.<BR \/><BR \/>Meta-Chef Mark Zuckerberg äußerte in einem internen Memo sein Bedauern über die Entlassungen. „Es ist immer traurig, sich von Menschen zu verabschieden, die zu unserer Mission und zum Aufbau dieses Unternehmens beigetragen haben“, erklärte er und räumte Versäumnisse in der internen Kommunikation ein. Mit Blick auf die KI-Offensive seines Konzerns schrieb er, Meta sei „eines der wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, die Zukunft mitzugestalten“.