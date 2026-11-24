Die Arbeitgeberverbände lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleiter und CNA Alto Adige Südtirol sowie die Gewerkschaften ASGB, SGB CISL, CGIL\/AGB, UIL-SGK haben kürzlich im Haus der Sozialpartner des Handwerks in Bozen den neuen Landeszusatzvertrag für das Südtiroler Metallhandwerk unterzeichnet.<BR \/><BR \/>Die Vereinbarung gilt für eine große Zahl an Betrieben und Beschäftigten unterschiedlicher Berufsgruppen. Dazu zählen alle Berufe der Gebäudetechnik und des Metallhandwerks, die Kfz-Mechatronik, der Karosseriebau sowie die Gold- und Silberschmiede, die Zahntechnik und die Restauratoren.<BR \/><BR \/>Eine zentrale Änderung betrifft die Entlohnungen und die Einstufung: Die territoriale Zulage steigt um 20 Prozent. Bestimmte Qualifikationen und Berufsbilder werden künftig verpflichtend höher eingestuft.<BR \/><BR \/>Für die betroffenen Einstufungen ist außerdem eine zusätzliche Zulage vorgesehen. Sie ist an eine verlängerte Kündigungsfrist gekoppelt, sowohl bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber als auch bei einer Eigenkündigung.<BR \/><BR \/>Änderungen gibt es auch bei Krankheit und Zusatzvorsorge. Die nationalen Bestimmungen zur Krankheit mit einer Dauer von weniger als acht Tagen werden verbessert. Erhöhen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren eigenen Beitrag zur Zusatzrente, steigt auch der vom Arbeitgeber zu leistende Beitrag.<BR \/><BR \/>Unterzeichnet haben den Vertrag lvh-Präsident Martin Haller und CNA-Präsident Cristiano Cantisani sowie die Fachsekretäre der Gewerkschaften Klaus Schier für ASGB-Metall, Riccardo Conte für FIM SGB\/CISL, Marco Bernardoni für FIOM CGIL\/AGB und Eduart Dedja für UILM UIL\/SGK.<BR \/><BR \/>Die neuen Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 2027 in Kraft.