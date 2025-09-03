<BR \/>Die Holding der Familie Berlusconi ist bereits in Italien und Spanien aktiv und will mit ProSiebenSat.1 eine paneuropäische Rundfunk- und Mediengruppe aufbauen, um Streaming-Riesen aus den USA wie Netflix und Amazon Prime Paroli zu bieten.<h3>MFE will mehr News und mehr Serien<\/h3>MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi betonte nach einem Treffen mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Berlin: „Wir möchten ein lokaleres Angebot produzieren und anbieten, das noch stärker auf das deutsche Publikum zugeschnitten ist.“ Es gehe um „mehr Nachrichten, mehr Unterhaltungssendungen und mehr Fernsehserien – und im Laufe der Zeit weniger zugekaufte Formate – so, wie wir es bereits in Italien und Spanien praktizieren“. München solle als Standort gestärkt werden. <BR \/><BR \/>Mit einer Mehrheit über 50 Prozent kann MFE Umsätze und Gewinne von ProSiebenSat.1 konsolidieren. Für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der Zugriff auf die Finanzmittel ermöglicht, wäre jedoch eine Dreiviertel-Mehrheit nötig. Ob MFE diese erreicht, ist offen.