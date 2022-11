Michael Hölzl: „Erfolg gelingt nur gemeinsam“

„ Werbung und redaktionelle Inhalte sind beide essenziell um unsere Mission zu erfüllen. ” — Michael Hölzl, CEO bei First Avenue

„ Der Erfolg gelingt nur gemeinsam. First Avenue bringt dafür seine hohe Digitalkompetenz ein und schafft die Voraussetzungen, dass sich bei STOL alle Teams auf deren Stärken konzentrieren können. ” — Michael Hölzl, CEO bei First Avenue

Michael Hölzl: Es war ein spannendes Jahr, zumal wir dieses Jahr unsere Mitarbeiterzahl durch Beteiligungen und Zukäufe – unter anderem auch der Newsportale – auf aktuell fast 60 Mitarbeiter verdoppelt haben. Wie immer, wenn verschiedene Teams aufeinandertreffen, bringt das viele Herausforderungen mit sich. Die größte dabei sind der kulturelle Match und das Verinnerlichen der Unternehmens-Strategie. Wir wissen, dass Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dennoch legen wir Wert auf eine hohe Geschwindigkeit bei unseren Initiativen. Jetzt am Jahresende kann ich rückblickend sagen, dass ich sehr sehr zufrieden bin, wie unsere Teams sich für unsere Kunden, Nutzer und Leser dieses Jahr ins Zeug gelegt haben.Hölzl: Unser USP ist das Schaffen von Sichtbarkeit für unsere Werbekunden. Zur Sichtbarkeit gehört aber mehr als nur eine klassische Werbeschaltung. Wir glauben: Jeder Mensch und jedes Unternehmen hat der Welt etwas Wichtiges zu sagen. Wir helfen Menschen und Unternehmen dabei, die Reichweite und den für sie besten Weg zu finden, Ihre Botschaften zu verbreiten. Dazu gehört nach unserer Auffassung auch die „redaktionelle Bühne“. Werbung und redaktionelle Inhalte sind beide essenziell um unsere Mission – sei es für unsere Werbekunden als auch für die Hunderttausenden Nutzer unserer Online-Portale – zu erfüllen.Hölzl: Der sogenannte First Mover-Vorteil ist sicher ein Grund. Der erste wird belohnt. STOL hat es aber zudem geschafft sich dauernd an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Nehmen Sie als Beispiel die seit etwa 5 Monaten auf STOL strukturiert veröffentlichten Stellenanzeigen. Vor einem Jahr war das noch undenkbar. Heute liefern wir dank einer einzigartigen Partnerschaft mit den 4 führenden Südtiroler Jobportalen den STOL-Lesern täglich die neuesten Job-Anzeigen und bieten somit latent Wechselwilligen und Arbeitssuchenden mit 1 Klick den richtigen Partner und das richtige Unternehmen an.Hölzl: Der Erfolg hat – wie man so schön sagt – viele Väter. Und das sehe ich auch bei STOL. Für ein Newsportal ist qualitativ hochwertiger Journalismus genauso wichtig wie Technik, Vertrieb und Kundenservice um nur einige zu nennen. Der Erfolg gelingt nur gemeinsam. First Avenue bringt dafür seine hohe Digitalkompetenz ein und schafft die Voraussetzungen, dass sich bei STOL alle Teams auf deren Stärken konzentrieren können. Für den Journalist heißt dies, dass dieser die Zeit haben soll, nebst der News- auch Orientierungsfunktion zu bieten. Dafür investieren wir unter anderem in weitere Content-Startups sowie intelligente Software.Hölzl: Unbedingt. Gerade in Zeiten von Fake News etc. sind gut recherchierte Inhalte für Marken und Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, um sich positiv abzugrenzen.Hölzl: Ich bin überzeugt, dass First Avenue die richtige Strategie und den richtigen Spirit hat, die Zukunft weiterhin aktiv zu gestalten. Unser Ziel ist die Marke First Avenue Tag für Tag in ihrer Attraktivität zu steigern und sie aus Sicht unserer Kunden in unserem Heimatmarkt Südtirol als vertrauensvollste Medien-Marke zu positionieren. Das motiviert uns und lässt uns weiter hart arbeiten.