Italienweit wurden heuer 22 Sterne neu vergeben – und gleich zwei davon gingen nach Südtirol. Mit dem Restaurant „Porcino“ im Hotel Badia Hill in Abtei und der „Gourmetstube 1897“ im Hotel Quellenhof Passeier steigen zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen ambitionierte Häuser in die Sterne-Liga auf. Beide Betriebe setzen auf regionale Handschrift, präzises Handwerk, Kreativität, Beständigkeit und eine klare kulinarische Identität – Kriterien, die für die Michelin-Inspektoren entscheidend sind. <h3>\r\nWer in den neuen Sternerestaurants Regie führt<\/h3>Marco Verginer kocht im „Porcino“ eine reduzierte, produktorientierte Küche, die stark auf alpine Zutaten, Pilze und Kräuter aus der Umgebung von Abtei setzt. Mediterrane Elemente ergänzen den regionalen Fokus. Seine Gerichte sind präzise aufgebaut und folgen einer klaren, saisonalen Linie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240215_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Michael Mayr, geboren in Schwaz (Nordtirol), leitet die Küche der „Gourmetstube 1897“ im Quellenhof Passeier. Er arbeitet überwiegend mit Produkten aus dem Passeiertal und setzt auf eine Küche, die regionale Traditionen aufgreift und in eine moderne Form überführt. Enge Kooperationen mit lokalen Betrieben prägen seinen Ansatz. Unter seiner Führung hat sich das Lokal zu einem Fixpunkt der Südtiroler Gourmetlandschaft entwickelt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240218_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nCapraro ist „Sommeliére des Jahres“<\/h3>Besondere Anerkennung erhielt heuer auch Ivana Capraro, Sommeliére im Zwei-Sterne-Restaurant „Castel Fine Dining“ in Dorf Tirol. Gebürtig aus Apulien, lebt sie seit vielen Jahren in Südtirol und prägt mit ihrem ruhigen, analytischen Zugang zum Wein den Service des Hauses. Michelin zeichnete sie als „Sommeliére des Jahres“ aus – eine Würdigung ihrer fachlichen Kompetenz und ihres sensiblen Gespürs für stimmige Weinbegleitungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240221_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWas die Sterne bedeuten<\/h3>Was bedeuten die Sterne eigentlich? Ein Michelin-Stern zeichnet sehr gute Küche aus, die einen Stopp lohnt. Zwei Sterne stehen für hervorragende Küche, für die man gern einen Umweg macht. Drei Sterne bedeuten Weltklasse – ein kulinarisches Erlebnis, das eine eigene Reise wert ist.