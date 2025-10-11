Die Höchstnote sind drei „Keys“, also Schlüssel – analog zum bekannten Sternesystem in der Gastronomie. Die Inspektorinnen und Inspektoren bewerten nicht nur Komfort und Ausstattung, sondern auch Architektur, Design, Gastfreundschaft und die Einbindung in die Destination. Michelin will damit einen internationalen Maßstab für exzellente Aufenthalte etablieren – unabhängig von bestehenden Hotelkategorien.<BR \/><BR \/>2024 rollte Michelin das Hotelranking zunächst in ausgewählten Pilotmärkten aus, heuer wurde die Auswahl weltweit geöffnet. Insgesamt 2.457 Hotels in über 30 Ländern können sich mit mindestens einem „Michelin Key“ schmücken, 188 davon in Italien und 14 in Südtirol – drei mehr als im Vorjahr. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224096_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einen Drei-Schlüssel-Betrieb gibt es in Südtirol zwar nicht (italienweit sind es 13), dafür immerhin vier Häuser mit zwei „Keys“ und zehn mit einem.<BR \/><BR \/>Neu hinzugekommen sind heuer das Aman Rosa Alpina in St. Kassian im Gadertal (2 Schlüssel) sowie die Adler Lodge Ritten und das San Luis in Hafling mit jeweils einem „Michelin Key“. Weiterhin vertreten sind folgende Betriebe: Relais & Châteaux Castel Fragsburg (2), Forestis Dolomites (2) und Villa Eden (2). <BR \/><BR \/>Je einen Schlüssel führen Terra – The Magic Place, Goldene Rose Karthaus, Gardena Grödnerhof, Lagació Hotel Mountain Residence, Lake Spa Hotel Seeleiten, COMO Alpina Dolomites, Vigilius Mountain Resort und Milla Montis (siehe Grafik).<BR \/><BR \/>Die Hotelauswahl des Guide Michelin wird fortlaufend erweitert und jährlich aktualisiert – ähnlich wie bei den Restaurant-Sternen. Neue Häuser können aufgenommen, bestehende auf- oder abgestuft oder gestrichen werden. Die Bewertungen erscheinen digital in App und Web.