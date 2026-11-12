Ein Michelin-Stern gilt in der Spitzengastronomie als Ritterschlag: Er prägt Karrieren, beeinflusst Preise und kann über den Erfolg eines Restaurants mitentscheiden. In Südtirol ist die Dichte an prämierten Adressen bereits seit Jahren hoch. Mit der am Donnerstag präsentierten Ausgabe 2027 leuchten am heimischen Gastronomiehimmel noch mehr Sterne. <BR \/><BR \/>Neu im erlesenen Kreis der Sternerestaurants ist das „Mamesa“ in Burgeis. Das Fine-Dining-Restaurant gehört zum Hotel „Weisses Kreuz“ und wird von Küchenchef Marc Bernhart geführt. In einer liebevoll restaurierten ehemaligen Scheune empfängt er seine Gäste an gerade einmal sechs Tischen – mit Blick auf den Ortler.<h3>\r\n22 Sterne-Lokale in Südtirol<\/h3>Abseits davon bleibt die Liste der Südtiroler Sternelokale unverändert. An der Spitze der Südtiroler Gastronomie behauptet sich weiterhin das <b>„Atelier Moessmer“<\/b> in Bruneck. Küchenchef Norbert Niederkofler darf sich auch 2027 über drei Michelin-Sterne freuen. Damit zählt das Restaurant zu den 13 Häusern in Italien, die mit der höchsten Auszeichnung des renommierten Restaurantführers geehrt wurden.<BR \/><BR \/>Zwei Sterne verteidigen das <b>„Castel Fine Dining“<\/b> in Dorf Tirol unter der Leitung von Gerhard Wieser und das „<b>Terra“<\/b> in Sarnthein, wo Heinrich Schneider am Herd steht. Beide gehören damit weiterhin zu den nur rund 40 Zwei-Sterne-Restaurants Italiens.<BR \/><BR \/>Mit jeweils einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind neben dem Neuzugang <b>„Mamesa“<\/b> weiterhin das <b>„Porcino“<\/b> in Abtei, die <b>„Apostelstube“<\/b> im Hotel „Elephant“ in Brixen, das Restaurant <b>„Kuppelrain“<\/b> in Kastelbell, die <b>„Stüa de Michil“<\/b> im Hotel „La Perla“ in Corvara, das Restaurant <b>„Tilia“<\/b> in Toblach und das „<b>Schöneck“<\/b> in Pfalzen. Ihre Auszeichnung behaupten außerdem die <b>„Luisl Stube“<\/b> im „Schlosswirt Forst“ in Algund, das <b>„Sissi“<\/b> und „<b>In Viaggio – Claudio Melis Ristorante“<\/b> in Meran, das <b>„Prezioso“<\/b> in „Castel Fragsburg“ Meran, die „<b>Gourmetstube Einhorn“<\/b> im Hotel „Stafler“ in Mauls, die <b>„Johannesstube“<\/b> im Hotel „Engel“ in Welschnofen sowie die „<b>Anna Stuben“<\/b> im Hotel <b>„Gardena Grödnerhof“<\/b> in St. Ulrich. Auch die <b>„Gourmetstube 1897“<\/b> im Quellenhof Luxury Resort Passeier in St. Martin in Passeier, die <b>„Osteria Acquarol“<\/b> und das Restaurant <b>„Zur Rose“<\/b> in Eppan sowie „<b>Alpenroyal Gourmet“<\/b> und <b>„Suinsom<\/b>“ in Wolkenstein dürfen ihren Stern behalten.<BR \/><BR \/>Damit zählt Südtirol insgesamt 22 Sternerestaurants – eines mit drei, zwei mit zwei und 19 mit einem Stern. Italienweit führt die 72. Ausgabe des „Guide Michelin“ insgesamt 382 ausgezeichnete Restaurants.