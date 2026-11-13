Die Unternehmensleitung möchte diese Gelegenheit nutzen, um Elmar Pichler Rolle für seine langjährige, engagierte und erfolgreiche Tätigkeit im Unternehmen Athesia ihren ausdrücklichen Dank und ihre Anerkennung auszusprechen. <BR \/><BR \/>Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 1979 hat Elmar Pichler Rolle in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen die journalistische Arbeit und Entwicklung der Athesia Medien maßgeblich mitgestaltet. Elmar Pichler Rolle wird dem Unternehmen Athesia auch in Zukunft im Medien- und Verlagswesen in anderen Funktionen erhalten bleiben und seine langjährige Erfahrung weiterhin einbringen.<BR \/><BR \/>Für die Rolle des neuen Chefredakteurs der Tageszeitung „Dolomiten“ haben die Gremien des Unternehmens heute den Präsidenten, Dr. Michl Ebner, beauftragt.<BR \/><BR \/>Dr. Michl Ebner war am Beginn seiner Tätigkeit für Athesia rund 10 Jahre lang in der Redaktion Dolomiten journalistisch tätig. Im Lauf seiner langen Karriere hat er für viele Jahrzehnte als Geschäftsführer die kaufmännische und verlegerische Gesamtverantwortung für alle Medienprodukte der Athesia getragen.<BR \/><BR \/>Die neue, operative Führungsrolle an der Spitze der Redaktion wird Dr. Michl Ebner in enger Abstimmung mit dem CEO Georg Ebner wahrnehmen, um gemeinsam die großen Herausforderungen der Medienbranche zu gestalten.