Mietwagenunternehmer: Großes Interesse an Fördermaßnahme

Der Südtiroler Taxi- und Mietwagensektor zeigt sich nach dem gestrigen Beschluss der Landesregierung erleichtert. Insgesamt stehen 3 Millionen Euro für die Umstellung auf schadstoffarme Fahrzeuge zur Verfügung. Für jedes der genannten förderfähigen Fahrzeuge wird ein Beitrag von 30 Prozent bis zu einem Höchstbetrag von 12.000 Euro gewährt.Eingereicht werden kann ein Antrag pro Unternehmen und der Antrag kann für mehrere Fahrzeuge gestellt werden. Allerdings darf die Anzahl der angesuchten Fahrzeuge nicht die Anzahl der Lizenzen/Ermächtigungen übersteigen.„Für unsere Unternehmen sind diese Beiträge in doppelter Weise wertvoll: zum einen, da wir damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können und zum anderen, da es ein Anreiz ist, neue Investitionen zu tätigen “, betont der Obmann der Mietwagenunternehmer im lvh Hansjörg Thaler.Anspruchsberechtigt sind Kleinst- und Kleinbetriebe, die in der entsprechenden Kategorie in der Handelskammer eingetragen sind, Personentransporte über öffentliche Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb in Südtirol ausüben und die in Besitz einer Taxilizenz oder einer Ermächtigung des Dienstes Mietwagen mit Fahrern verfügen.Der lvh hat am Dienstag ein Webinar organisiert, in dem Südtirols Mietwagenunternehmer über Details zum Beschluss, die Zugangsvoraussetzungen und Kriterien informiert worden sind.„Interessierte Betriebe können bis zum 15. November 2022 den Antrag auf Förderung per Pec beim zuständigen Landesamt einreichen“, erklärt Thaler. Weitere Informationen sind online abrufbar.