Mila stellt SKYR MIX vor

Das neue Produkt mit vielen Proteinen und wenig Fett zeichnet sich durch das harmonische Zusammenspiel aus Mila SKYR und Müsli- und Fruchtkombinationen aus.





Als erster Produzent in Italien hat Mila - Bergmilch Südtirol vor rund 2 Jahren Mila SKYR auf den Markt gebracht: Eine Milchspezialität, deren ursprüngliche Rezeptur aus Island stammt.SKYR ist aufgrund der vielen positiven Eigenschaften beliebt und begeistert durch den hohen Protein- und niedrigen Fettgehalt besonders ernährungsbewusste und sportlich aktive Menschen.„Der Erfolg von SKYR in Südtirol und Italien hat uns alle positiv überrascht und wir haben damit eine Vorreiterrolle mit einem innovativen Produkt eingenommen“, betonte Liselotte Pichler. Diesen Weg wolle man nun weiter gehen.Mila SKYR MIX gibt es in 4 Geschmacksrichtungen:SKYR Waldfrüchte + Hafer-Vollkorn-Crunchy mit Mandeln und ApfelSKYR Natur + Müsli mit Apfel-Crunchy und Früchtemix (ohne Zuckerzusatz)SKYR Vanille + Hafer-Krokant mit Schokolade und HimbeerenSKYR Banane + Vollkorn-Honigpops und rote Beeren

