Die Schokoladentafel des Mondelez-Konzerns ist ein Paradebeispiel für Shrinkflation. Dieser Begriff beschreibt das Vorgehen, den Inhalt eines Produktes zu verkleinern und zugleich zu verteuern. Die Füllmenge pro Tafel sank Anfang des Jahres von 100 auf 90 Gramm und der Preis wurde um einige Cent angehoben – in Deutschland beispielsweise von 1,49 auf 1,99 Euro. <BR \/><BR \/>Verbraucherschützer sprechen von einer Täuschung der Konsumenten: Die reduzierte Menge sei kaum erkennbar, da die Verpackung nahezu unverändert geblieben sei.<BR \/><BR \/>An der Abstimmung beteiligten sich 34.731 Verbraucher.