Maileva richtet sich an kleine und mittelgroße Unternehmen und bietet den Versand von Post, Abrechnungen und Gehaltszetteln an. Bankdaten seien bei dem Hackerangriff nicht entwendet worden, berichtete AFP. Maileva hat nach eigenen Angaben 70.000 Nutzer. Im Jahr 2024 seien 180 Millionen Dokumente verschickt worden.<BR \/><BR \/>Medienberichten zufolge benachrichtigte Maileva alle betroffenen Unternehmen. Ermittlungen liefen. Die Post reagierte auf Anfrage zunächst nicht. Ob die gestohlenen Daten nur Menschen in Frankreich betreffen oder auch Menschen im Ausland betroffen sind, war zunächst unklar.