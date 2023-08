Mit der Digitalisierung Schritt halten: 4. Lehrgang erfolgreich abgeschlossen

Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft

Neues und überarbeitetes Programm ab September

Viele Unternehmer fragen sich: „Wie kann ich die Chancen der Digitalisierung nutzen? Wie setze ich Innovationsprojekte im digitalen Zeitalter erfolgreich um? Wie rüste ich mein Unternehmen für die digitale Transformation?“Um die Unternehmer und deren Mitarbeiter bei den Herausforderungen der digitalen Transformation zu unterstützen, wurde vom WIFI, dem Service für Weiterbildung und Personalentwicklung in Kooperation mit dem Innovationsservice der Handelskammer Bozen ein Lehrgang für Innovation & Digitalisierung entwickelt.Die 4. Auflage des Lehrgangs startete im März 2023 und wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Sie richtete sich an alle, die den digitalen Wandel aktiv gestalten wollen und Innovationsprojekte im eigenen Betrieb erfolgreich umsetzen möchten.„Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft sehr schnell und bietet den Unternehmen viele Möglichkeiten zu innovieren. Wer die Chancen nutzen und wettbewerbsfähig bleiben will, braucht die richtigen Kompetenzen, um mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren im Lehrgang, wie die Digitalisierung Märkte und Unternehmen verändert und lernten Trends kennen. Sie setzten sich mit den Einflüssen und Auswirkungen der Digitalisierung auf ihr Unternehmen auseinander und eigneten sich Wissen über modernes Innovations- und Changemanagement an.Experten zeigten auf, wie neue Produkte und Dienstleistungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung strukturiert entwickelt werden können. Zudem erfuhren die Teilnehmer, wie sie im digitalen Zeitalter Kunden erreichen und den digitalen Wandel im Betrieb aktiv vorantreiben können.Die Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Lehrgang Innovation & Digitalisierung waren Barcatta Stefanie, Bertoldi Harald Matthias, Duffek Hans, Endrizzi Katia, Ganterer Fabian, Huber Matthias, Kaufmann Peter, Kerschbaumer Meinrad, Lantschner Erich, Munter Michael, Perkmann Philipp, Pichler Nadine und Tappeiner Manuel.Der Lehrgang wird nun überarbeitet und mit dem Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit“ ergänzt. Das neue Programm ist ab September auf der Internetseite des WIFI – Weiterbildung und Personalentwicklung online verfügbar.