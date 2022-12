Mit künstlicher Intelligenz zum passenden Job

Alle Stellenanzeigen auf einen Blick – Ihre Bewerbung mit einem Klick

Unser Unternehmen, die Classified Media GmbH, gibt es seit Herbst 2020, also seit etwas mehr als 2 Jahren. Seit der Gründung hat sich sehr viel getan. Mittlerweile arbeiten etwa 20 Personen tagtäglich daran, über unsere Plattform „Karriere Südtirol“ Arbeitgeber und Jobsuchende zusammenzubringen.In Südtirol gibt es eine extrem hohe Dichte an außergewöhnlich attraktiven Arbeitgebern. Auf unserer Plattform finden Jobsuchende deshalb nicht nur tausende aktuelle Jobs, sondern auch authentische Einblicke hinter die Kulissen von Südtirols Unternehmen. Dafür haben wir die letzten Jahre mit unserem Media-Team über 500 Arbeitgeber-Videos produziert, die es Jobsuchenden ermöglichen, Unternehmen bereits vor dem ersten Bewerbungsgespräch kennenzulernen.Karriere Südtirol unterscheidet sich in erster Linie dadurch, dass wir einen sehr starken Fokus auf die Präsentation von Arbeitgebern legen. Unserer Meinung nach sind die klassischen Stellenangebote heute oft austauschbar und übersät von Floskeln. Das, was Bewerber am Ende interessiert, ist aber das Unternehmen, für welches sie sich bewerben. Als Bewerber möchte ich wissen, welche Kultur ein Unternehmen lebt, wer meine zukünftigen Arbeitskollegen sind, welche Benefits das Unternehmen anbietet etc. Diese Informationen transportieren wir authentisch über unsere ausführlichen Arbeitgeberseiten und Arbeitgebervideos.Des Weiteren haben Jobsuchende bei uns die Möglichkeit, Fragen an unsere Talentberater zu stellen. Was ist mein Marktwert? Wie optimiere ich meinen Lebenslauf? Wo habe ich die Möglichkeit, in Teilzeit oder im Home Office zu arbeiten? Durch unsere Branchenkenntnis können wir auf diese Fragen gezielt Antworten liefern, was besonders jüngere Kandidaten schätzen.Im Jahr 2023 wird es außerdem eine Reihe an weiteren neuen Funktionen und Services geben.Im ersten Quartal 2023 geht unsere Karriere Südtirol 2.0. an den Start: bessere Benutzererfahrung, neues Design, viele neue Funktionen. Wir bringen neue Systeme zur Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung auf den Markt, wir launchen eine innovative App und erweitern unsere Serviceleistungen für Jobsuchende. Ein Highlight wird sicherlich unsere verbesserte Suchtechnologie auf Basis von künstlicher Intelligenz. Dadurch finden Kandidaten unmittelbar Jobs, die am besten zu ihnen passen.Auch für Unternehmenskunden ist eine Reihe von Initiativen geplant, von Events über Workshops steht sehr viel in der Pipeline.Das Projekt „Der geilste Sommerjob Südtirols“ war sicherlich ein medienwirksamer Erfolg, der unserer Plattform viel Bekanntheit brachte. Unser primäres Ziel war es dabei, die junge Zielgruppe, sprich Schüler und Studenten, auf die vielfältigen Praktikumsmöglichkeiten in Südtirol aufmerksam zu machen. Ich denke, das ist uns gelungen, denn sehr viele junge Leute haben sich durch diese Kampagne das erste Mal mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt. Dass dieses Projekt abseits von unserer eigentlichen Intention so hohe Wellen geschlagen hat, freut uns natürlich besonders.Sehr viel. Es gibt eine Reihe von Themen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren bespielen werden. Karriere Südtirol wird sich von einer Jobplattform zu einem 360-Grad-Anbieter für das Thema HR entwickeln und sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitern zahlreiche Leistungen anbieten. Bleibt gespannt.In Zusammenarbeit mit den wichtigsten Job-Plattformen des Landes präsentiert STOL exklusiv Stellenanzeigen aus ganz Südtirol und darüber hinaus.Durchstöbern Sie über 6000 aktuelle Stellenangebote aus 28 verschiedenen Branchen, die laufend über die Partnerportale eingespeist und direkt mit diesen verlinkt werden.