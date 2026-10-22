Wer das Geschäft neben dem Rathaus von Kaltern betritt, begegnet zunächst der Geschichte. Das Fassadenbild über dem Eingang, die Gewölbe und die Rundbögen im Inneren stammen aus der Zeit des „Alten Spitals“, das hier im 15. Jahrhundert errichtet wurde. Erst 500 Jahre später begann hier die Kaufmannstradition: 1899 eröffneten Maria Hanni und Gallus Schmidl, ein gebürtiger Steirer, im Nebenhaus einen Laden für Stoffe, Bekleidung und Kurzwaren. 1906 zogen sie in die heutigen, damals noch kleineren Räumlichkeiten um. Ihr Sohn Otto führte das Geschäft durch die Kriegsjahre, erweiterte es und übergab es 1974 seinem Sohn Heini, der den Verkäuferberuf bei ihm erlernt hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte steckt Heini seither viel Leidenschaft und Energie in das Familienunternehmen, das längst über Kaltern hinaus geschätzt wird.<BR \/><BR \/>Immer wieder wurden Anpassungen vorgenommen. Als in den 1990er-Jahren große Handelsketten den Markt veränderten und die klassische Aussteuer an Bedeutung verlor, stellten Heini und Brigitte die Weichen komplett neu. Sie verabschiedeten sich von schweren Heimtextilien und konzentrierten sich auf Bereiche, in denen Qualität und Beratung den Unterschied machen. Eine Entscheidung, die sich bis heute bewährt.<BR \/><BR \/>Nach wie vor finden Kundinnen und Kunden hier hochwertige Tag- und Nachtwäsche renommierter Marken, auch in Sondergrößen. Dazu kommen Oberteile, von Pullovern über Hemden bis zu Blusen, und Accessoires sowie Strumpfwaren. Heini ist ein Meister darin, die unterschiedliche Qualität von Socken zu erklären. Brigitte weiß, wie wichtig es ist, dass ein BH oder eine Miederhose exakt sitzt. Das klingt nach Kleinigkeiten, kann im Alltag aber einen erheblichen Unterschied machen. <BR \/><BR \/>Und dann sind da noch die Kurzwaren: Knöpfe, Aufnäh- und Aufbügelflicken, Garne und Reißverschlüsse in den unterschiedlichsten Varianten – dazu eine Rarität, für die sogar Urlaubsgäste eigens bei Schmidl vorbeischauen: Stofftaschentücher. <BR \/><BR \/>„Einen Einzelhandel kannst du heute nur führen, wenn du dich abhebst“, ist Heini Schmidl überzeugt. „Du musst aber auch etwas von den Produkten verstehen und den Menschen zuhören können“, ergänzt Brigitte. Nur dann werde aus einem herkömmlichen Verkaufsgespräch eine persönliche Beratung, bei der sich die Kundschaft verstanden fühlt und mit genau dem nach Hause geht, was sie braucht. <h3>\r\nLeidenschaft als Voraussetzung<\/h3>Mindestens so bemerkenswert wie das Sortiment bei Schmidl, ist der Elan, mit dem Brigitte und Heini ihr Geschäft führen. Sie wirken absolut nicht, als würden sie nur eine Familientradition verwalten. Im Gegenteil: Sie sind mittendrin, fahren persönlich zu den Großhändlern, denken kritisch und wirtschaftlich. Und wenn sie einmal nicht im Laden sind, ist auf ihre drei Mitarbeiterinnen zu hundert Prozent Verlass. <BR \/><BR \/>Freilich denken sie mit 72 beziehungsweise 80 Jahren auch an die Zukunft des Unternehmens. Beide sind da realistisch, haben ihren drei Kindern deshalb frühzeitig klar gemacht: „Wenn ihr daran denkt, das Geschäft zu übernehmen, dann tut es nur, wenn ihr wirklich Passion dafür verspürt.“ Sie haben andere Wege eingeschlagen. Doch Heini und Brigitte sind nicht traurig darüber. „Solange es uns Freude macht, stehen wir hier selbst im Laden.“ Und an dieser Freude wird es bis auf Weiteres nicht fehlen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375752_image" \/><\/div>