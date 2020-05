„Mit Unterstützungsmaßnahmen bis jetzt unzufrieden“

„Es braucht auf jeden Fall ein weiteres Maßnahmenpaket, ein Paket mit Schwerpunkt Tourismus, sozusagen ein Paket für den Tourismus“, sagte Pinzger am Montag im Rahmen des HGV-Forum. So solle die GIS für 2 Jahre ausgesetzt werden, die Verlustbeiträge auf alle Betriebe ausgedehnt und die Darlehen zum Nullzins gewährt werden.Die Unterstützungsmaßnahmen müssten insgesamt besser werden, so Pinzger. „Bis jetzt sind wir mit den Unterstützungsmaßnahmen nicht zufrieden.“

stol