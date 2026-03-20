<BR \/> Das oberste Entscheidungsgremium des Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), der Rat des Südtiroler Handwerks, kam kürzlich zu seiner Sitzung zusammen. In diesem Gremium setzen sich gewählte Vertreterinnen und Vertreter für die Interessen der kleinen und mittleren Handwerksbetriebe ein und legen die strategische Ausrichtung des Verbandes fest.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Sitzung wurden zentrale Zukunftsthemen des Handwerks diskutiert. Im Mittelpunkt standen der Austausch innerhalb des Verbandes, aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklungen sowie konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Handwerks in Südtirol.<BR \/><BR \/>lvh-Präsident Martin Haller unterstrich die Bedeutung des Austauschs innerhalb des Verbandes: „Der direkte Kontakt mit euch als Funktionärinnen und Funktionären ist mir besonders wichtig. Ihr seid in den Orten, Bezirken und Berufsgruppen nah an den Betrieben und damit zentrale Ansprechpartner für unsere Mitglieder.“<h3>Ehrengast Landesrat Alfreider: Mobilität als Standortfaktor<\/h3>Ein besonderer Programmpunkt war die Anwesenheit von Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat Daniel Alfreider, der als Ehrengast zur Sitzung eingeladen war. Im Fokus seines Beitrags stand die zukünftige Entwicklung der Mobilität in Südtirol.<BR \/><BR \/>Alfreider zeigte auf, wie sich Südtirols Mobilitätssystem in den kommenden Jahren weiterentwickeln soll. Zentrale Themen sind dabei der Ausbau der Bahn-Infrastruktur, Investitionen in neue Zugverbindungen sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Individualverkehrs. Projekte wie der Ausbau der Pustertalbahn, das zweite Gleis zwischen Bozen und Meran oder die Fertigstellung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen sollen die Erreichbarkeit im Land nachhaltig verbessern. Für das Handwerk ist klar: Eine funktionierende Mobilität ist ein entscheidender Standortfaktor – sowohl für Mitarbeitende als auch für Betriebe, die auf verlässliche Verkehrswege angewiesen sind.<h3>\r\nHandwerk und Gemeinden im Austausch<\/h3>Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Dialog zwischen Handwerk und Gemeinden. In zahlreichen Orten wurde dieser Austausch in den vergangenen Monaten intensiviert, um gemeinsame Lösungen für lokale Herausforderungen zu entwickeln – etwa bei Gewerbeflächen, Wohnraum oder öffentlichen Aufträgen.<BR \/><BR \/>Zudem wurden aktuelle verbandspolitische Themen diskutiert. lvh-Direktor Walter Pöhl unterstrich dabei: „Gerade bei Themen wie Wohnen, Mitarbeiterunterkünften oder gesetzlichen Rahmenbedingungen braucht es praxisnahe Lösungen. Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Betriebe spürbar zu verbessern.“ Dazu zählen unter anderem gesetzliche Anpassungen auf staatlicher Ebene, Forderungen nach Vereinfachungen bei Dienstwohnungen und Mitarbeiterunterkünften sowie Maßnahmen zur Stärkung leistbaren Wohnens.<h3>\r\nNachwuchs und Image im Fokus<\/h3>Ein zentrales Anliegen bleibt die Nachwuchsförderung. Initiativen wie die WorldSkills 2026 in Shanghai, bei denen acht Handwerksberufe aus Südtirol vertreten sein werden, zeigen die hohe Ausbildungsqualität im Land. <BR \/><BR \/>lvh-Vizepräsident Hannes Mussak betonte: „Die Ausbildung ist und bleibt der Schlüssel für die Zukunft unseres Handwerks. Es ist entscheidend, junge Menschen frühzeitig zu erreichen und ihnen die Chancen und Perspektiven im Handwerk aufzuzeigen.“ <BR \/><BR \/>Gleichzeitig setzt der lvh.apa verstärkt auf Imagekampagnen und gezielte Kommunikation, um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern.<BR \/>Programme wie die KidsAcademy, Schulbesuche oder die Skills Days in den Bezirken sollen frühzeitig Interesse wecken und Perspektiven aufzeigen. Dabei steht eine klare Botschaft im Vordergrund: Handwerk bietet Zukunft, Qualität und echte Entwicklungsmöglichkeiten.<h3>Klare Ausrichtung für die Zukunft<\/h3>Die Sitzung des Rats des Südtiroler Handwerks machte deutlich, dass die Herausforderungen vielfältig sind – von Mobilität über Wohnraum bis hin zu Ausbildung und Fachkräftegewinnung. Gleichzeitig zeigte sich aber auch: Das Handwerk ist gut organisiert, vernetzt und bereit, aktiv an Lösungen mitzuwirken.<BR \/><BR \/>Der kontinuierliche Austausch zwischen Verband, Politik und Betrieben bleibt dabei ein zentraler Erfolgsfaktor – denn die Zukunft des Handwerks entsteht dort, wo gemeinsam an ihr gearbeitet wird.