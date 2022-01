Moderna: Ein einziger Impfstoff für Corona und Grippe bis 2023

Während gerade an einem speziellen Corona-Impfstoff gegen die Omikron-Variante gearbeitet wird, denkt man gleichzeitig auch an die Zukunft: Der Impfstoffhersteller Moderna strebt an, bis Herbst 2023 einen einzigen Impfstoff gegen Covid-19 und Influenza zu entwickeln.