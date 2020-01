Moody's bestätigt Rating für Raiffeisen Landesbank

Neben der Raiffeisen Landesbank Südtirol können nur 7 weitere in Italien tätige Banken diese Bewertung vorweisen; 3 davon mit ausländischer Muttergesellschaft.





„Diese Einstufung zeigt die Qualität und Solidität der Bank. Das Geschäftsmodell und die Werte der Raiffeisen Landesbank Südtirol haben sich bewährt. Die Kunden wissen, dass ihre Einlagen bei uns sicher sind.“, erklärt Generaldirektor Zenone Giacomuzzi.Seit 2016 werden die Spareinlagen zur Deckung von Verlusten der Bank herangezogen. Dies sieht die EU-Richtlinie („Bail-in“) vor. Das heißt, dass Kontokorrenteinlagen, Sparbücher und Festgeldanlagen über 100.000 Euro im Fall einer Inzolvenz der Bank zur Deckung des Ausfalls verwendet werden.Die Kunden achten auch aus diesem Grund besonders auf die Solidität ihrer Bank. Die gute Bonität der Raiffeisen Landesbank Südtirol wird honoriert. Die Kundeneinlagen wachsen seit Jahren.Aaa – Zuverlässige und stabile Schuldner höchster QualitätAa – Gute Schuldner, etwas höheres Risiko als AaaA – Wirtschaftliche Gesamtlage ist zu beachtenBaa – Schuldner mittlerer Güte, die momentan zufriedenstellend agierenBa – Sehr abhängig von wirtschaftlicher GesamtlageB – Finanzielle Situation ist notorisch wechselhaftCaa – Spekulativ, niedrige Einnahmen des SchuldnersCa – in der Regel liegen hier bereits Zahlungsstörungen vorC – in ZahlungsverzugNR – keine BewertungDie numerischen Anhänge 1, 2 und 3 geben an, ob sich das Bonitätsurteil im oberen Drittel der Hauptnote befindet (1), im mittleren Drittel (2) oder im unteren Drittel (3).

