Morgen beginnt die 75. Bozner Herbstmesse – das Programm

75-jähriges Jubiläum im Mittelpunkt

Biolife: Gut und bewusst essen

Südtiroler Freiwilligenmesse

Die 75. Ausgabe der Bozner Herbstmesse beginnt am Donnerstag um 11 Uhr mit der feierlichen Eröffnung und dauert bis einschließlich Sonntag, 12. November. An den ersten beiden Messetagen ist der Eintritt frei.Dem Kernthema der diesjährigen Ausgabe, dem Wohlbefinden, ist ein eigener Bereich gewidmet: In der „Me Time Zone“ finden an allen 4 Messetagen passend zum Thema kostenlose Kurse und Liveshows statt. Zudem erfahren interessierte Besucher an zahlreichen Infoständen Antworten auf Fragen der Gesundheit, Ernährung und Bewegung.Auch das Südtiroler Kunsthandwerk präsentiert sich auf der Herbstmesse. Qualitätsbetriebe und verschiedene Tischlereien zeigen ihre kunsthandwerklichen Produkte.Für Tierliebhaber gibt es ebenfalls einen eigenen Sektor, wo sich alles um das Thema Haustiere dreht.Die Messe Bozen feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Passend dazu wird unter dem Motto „Back to the roots“ eine Retrospektive zur Herbstmesse inszeniert: Ein Bereich der Messe wird wie ein zentraler Platz im Retro-Stil eingerichtet und bespielt.Täglich sorgen Straßenkünstler und Tanzgruppen auf dem Platz für Unterhaltung. Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher auch ein Frühschoppen. Im Rahmen des Jubiläums präsentieren sich auch einige der großen Fachmessen mit eigenen Ständen.Parallel zur Herbstmesse findet auch die Biolife statt, Italiens bedeutendste Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil. Rund 3000 Qualitätsprodukte werden von Hunderten Produzenten direkt angeboten.Bio-Streetfood Trucks laden unter dem Motto „Gut essen“ zu kulinarischen Leckerbissen ein. Eine Neuheit heuer: Auch nachhaltige Kosmetik-Produkte werden den Besuchern vorgestellt.In einem eigenen Bereich präsentieren sich auch heuer wieder im Rahmen der Südtiroler Freiwilligenmesse 44 der wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen des Landes und zeigen ihre Tätigkeit.