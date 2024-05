Morgen: Tag der Gastronomie

Ziel ist es, die Gastronominnen und Gastronomen grenzüberschreitend zu vereinen und gemeinsam das wesentliche Merkmal der Branche, nämlich die Gastfreundschaft, zu zelebrieren. Protagonisten der italienweiten Initiative sind alle öffentlichen Restaurants, Pizzerien und Gasthäuser, welche Ausdruck der lokal verwurzelten kulinarischen Identität sind.Der HGV unterstützt – gemeinsam mit rund 80 Gastronomiebetrieben – auch heuer wieder den Nationalen Tag der Gastronomie. „Mit diesem Tag soll die wichtige Rolle unserer Gastronomiebetriebe in der Öffentlichkeit gestärkt und gemeinsam das wesentliche Merkmal der Branche, nämlich die Gastfreundschaft, zelebriert werden“, betonte HGV-Präsident Manfred Pinzger anlässlich eines Treffens im Restaurant Kuppelrain in Kastelbell.In Anwesenheit des Tourismuslandesrates Luis Walcher und weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik, verwies Pinzger auf den wichtigen Stellenwert der Restaurants, Gasthäuser und Pizzerien für das gesellschaftliche Leben und die Dorfgemeinschaft.Er unterstrich zudem, dass durch das enge Zusammenspiel zwischen Gastronomie und Landwirtschaft die lokale Wertschöpfung gesteigert wird. Der Nationale Tag der Gastronomie soll auch dazu dienen, dieses Zusammenspiel in den Vordergrund zu rücken, heißt es abschließend in der Medienaussendung des HGV