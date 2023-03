Moser: „Diskussion über Ortstaxe darf nicht in Verteilungskampf ausarten“

„Es geht darum, Entscheidungsträger vor Ort mit den geeigneten Instrumenten und Mitteln auszustatten“

„Die Angelegenheit soll nicht zu einem Verteilungskampf ausarten“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. „Bei der Ortstaxe geht es nicht etwa darum, wie viele Prozentsätze wohin fließen sollen.“Für die Weiterentwicklung von Südtirols attraktiven, lebendigen und lebenswerten Orten, sei es wesentlich, dass ein Teil der Gelder vor Ort bleibt und somit gezielt und zweckbestimmt in eine Orts- und Stadtentwicklung investiert werde – zum Wohle der dort lebenden Bevölkerung und der vielen Gäste, die die Orte aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale aufsuchen“, betont der hds-Präsident.Bereits in den „Qualitätskriterien für Tourismusorganisationen“ (Beschluss der Landesregierung vom 20. März 2018) sei festgehalten worden, dass zu den obligatorischen Aufgaben der Tourismusorganisationen die aktive Beteiligung an der Tourismus- und Ortsentwicklung in ihrem Einzugsgebiet gehört.„Es geht darum, Entscheidungsträger vor Ort mit den geeigneten Instrumenten und Mitteln auszustatten, um eine gesunde Orts- und Stadtentwicklung voranzutreiben und entsprechend territoriale Projekte umzusetzen“, so Moser. „Damit unsere Orte weiterhin Anziehungspunkte für Menschen bleiben.“Im Zuge der Reorganisation, Umstrukturierung und entsprechender Professionalisierung der Tourismusorganisationen ist jetzt genau der richtige Moment, um das Thema umzusetzen und somit die entsprechenden Gelder vorzusehen.