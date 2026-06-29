Eigentlich prägen vor allem kleinere und größere familiengeführte Betriebe die Tourismuslandschaft Südtirols. Umso größer ist die Aufmerksamkeit unter den Hoteliers, wenn sich ein internationaler Hotelkonzern im Land niederlässt.<BR \/><BR \/>Im ehemaligen Upim-Gebäude in der Bozner Postgasse entsteht derzeit ein Hotel der deutschen Motel-One-Group. Für das Unternehmen ist es der erste Standort in Italien – und er soll den Auftakt für eine umfassende Expansion auf dem italienischen Markt bilden, wie das Unternehmen auf Anfrage von s+ bestätigt.<BR \/><BR \/> „Die Stadt bietet sowohl für Geschäfts- als auch für Freizeitreisende großes Potenzial und ist damit der ideale Standort für unseren Markteintritt in Italien“, erklärt Ylenia Perathoner, Director Development Italy & Switzerland der Motel-One-Group. Zudem vereine Bozen wichtige Eigenschaften der Marke: „eine attraktive Innenstadtlage, internationale Anziehungskraft sowie eine einzigartige Verbindung aus alpinem Lebensgefühl und italienischer Kultur“, so Perathoner.<h3>\r\nUnterkunft mit 87 Zimmern<\/h3>Konkret entsteht in dem denkmalgeschützten Gebäude, das die Investoren Heinz Peter Hager und Robert Pichler im Jahr 2017 erworben haben, ein Hotel der Lifestyle-Marke „The Cloud One“. Die Unterkunft mit einer Gesamtfläche von 5.800 Quadratmetern wird laut Unternehmensangaben über 87 Zimmer verfügen. Damit werden schätzungsweise rund 150 bis 160 Betten zur Verfügung stehen. Geplant sind außerdem ein öffentlich zugängliches Café im Erdgeschoss sowie eine Skybar mit Dachterrasse. <h3>\r\nDie bereits dritte Hotelkette in Bozen<\/h3>Die Bauarbeiten laufen seit dem Frühjahr, die Eröffnung ist für Herbst 2027 geplant. Mit dem Einzug von Motel One etabliert sich der dritte große internationale Hotelriese in der Landeshauptstadt. Neben dem „Four Points by Sheraton“ bei der Messe Bozen, das bereits seit über 20 Jahren Gäste empfängt, betreibt auch die Budget-Kette „B&B Hotels“ seit 2021 einen Standort in Bozen. Abseits dieser globalen Ketten ist in Bozen seit vergangenem Jahr auch die Falkensteiner-Gruppe mit ihrem Hotel im WaltherPark vertreten. <BR \/><BR \/>Die deutsche Motel-One-Group, die zu 80 Prozent dem Finanzinvestor PAI Partners gehört, zählt laut dem „Hotels & Chains Report“ des Beratungsunternehmens Horwath HTL mit rund 29.000 Zimmern zu den größten Hotelketten im DACH-Raum. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt die französische Accor-Gruppe, die rund 60.000 Zimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bewirtschaftet und bekannte Marken wie Ibis, Mercure oder Novotel unter einem Dach vereint. Dahinter folgen IHG Hotels & Resorts mit etwa 36.300 Zimmern (darunter Holiday Inn und Crowne Plaza) sowie Marriott International auf Platz drei, mit Marken wie Sheraton, Moxy oder Ritz-Carlton.