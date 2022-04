MPREIS: Umsatzplus und Investitionen in die Zukunft

Umsatz 990 Millionen Euro

•

Vorantreiben der Digitalisierung und Erweiterung der Onlineshop-Liefergebiete

•

Neue Märkte in Tirol, Kärnten und Südtirol

•

Jubiläum 100 Jahre MPREIS

•

Neue Marken für Bio-Produkte (Sonnenland Südtirol) und Tierwohl (Naturfair)

•

Erhaltung aller Arbeitsplätze und Schaffung neuer Stellen

•

Einer der größten Arbeitgeber in der Region

•

Wichtiger Ausbildungsbetrieb mit neuen Berufsbildern (z.B. eCommerce Kauffmann, Backtechnologe)

•

Wegweisendes Wasserstoffprojekt zur Dekarbonisierung des Unternehmens



Fotonachweis: David Schreyer

Die Tiroler Supermarktkette MPREIS hat sich auch 2021 erfolgreich am Markt behauptet. Das vergangene Geschäftsjahr war aber auch durch die Auswirkungen der Coronapandemie geprägt. Die Einschränkungen in der Gastronomie und die Rückgänge im Tourismus machten sich vor allem in den westlichen Bundesländern und hier vor allem in der Wintersaison bemerkbar. In den Baguette Café Bistros mussten die Gastronomieflächen über längere Zeit geschlossen bleiben.„Ohne den Einsatz und das Verständnis unserer Mitarbeiter, die aufgrund der Umstände mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert waren, wäre diese positive Entwicklung nicht möglich gewesen“, betont die Geschäftsführung. In einer gemeinsamen Anstrengung konnten alle Arbeitsplätze gesichert und durch die Eröffnung neuer Märkte in Tirol, Kärnten und Südtirol sogar zusätzliche Stellen geschaffen werden. Insgesamt stieg die Anzahl der Mitarbeiter in Österreich und Südtirol auf inzwischen mehr als 6000 Beschäftigte.Im Geschäftsjahr 2021/2022 stellte MPREIS auch die Weichen für die künftige nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Ein wichtiges Handlungsfeld ist die grüne Mobilität. Die bedeutendste Investition in diesem Bereich ist die Errichtung einer Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Völs bei Innsbruck, die Ende März 2022 den Betrieb startete. Damit wurden die Grundvoraussetzungen für eine emissionsfrei Belieferung der MPREIS Märkte mit Brennstoffzellen-LKWs gestellt.Weitere Mobilitäts-Initiativen sind die Förderung des Radverkehrs durch fahrradfreundliche Gestaltung der Märkte, kostenlose E-Lastenräder zum Ausleihen, die Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Maßnahmen für Mitarbeiter wie Job-Bikes, geförderte Jahreskarten für öffentliche Verkehrsmittel und eine Mitfahr-App.Ein weiteres Zukunftsthema, mit dem sich MPREIS intensiv beschäftigt, ist die Digitalisierung. Gerade durch die Einschränkungen im vergangenen Jahr entdeckten viele Menschen die Vorteile des digitalen Einkaufens.MPREIS hat darauf mit dem Ausbau des Onlineshops reagiert. Funktionen wie die Möglichkeit, einzelne Waren nicht nur online zu bestellen, sondern auch ihre Verfügbarkeit in einzelnen Märkten abzufragen, steigerten die Attraktivität des digitalen Marktes zusätzlich. Das Liefergebiet wurde auf Osttirol, Salzburg und Oberösterreich erweitert.Als 1. Supermarktkette Österreichs verwendet MPREIS flächendeckend digitale Preisschilder, die zentral gesteuert werden und Preisänderungen, etwa bei Aktionen, in allen Märkten unmittelbar und gleichzeitig anzeigen. Dies bietet nicht nur Vorteile für die Kunden, sondern hilft gleichzeitig, Papier zu sparen und durch rechtzeitige Preisreduktionen Lebensmittelmüll zu vermeiden.Weitere digitale Angebote wie die Zusammenarbeit zwischen Baguette und der App „Too Good To Go“, tragen dazu bei, Lebensmittel möglichst gut zu verwerten.MPREIS ist bekannt für die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit über 250 lokalen Produzenten, insbesondere mit den Tiroler Bio-Landwirten der Marke BIO vom BERG. Im Sinne einer regionalen Zusammenarbeit, in der geografische Nähe mehr zählt als Ländergrenzen, wurde die Marke Sonnenland Südtirol geschaffen. Sie integriert Produkte von Südtiroler Bio-Bergbauern in die Marke BIO vom BERG.Im Sinne des Tierwohls hat MPREIS die Marke NATURFAIR eingeführt. Artgerechte Haltungsbedingungen werden dabei ebenso großgeschrieben wie faire Handelsbedingungen für die Produzenten. Die NATURFAIR Erzeugnisse stammen ausschließlich aus ländlichen Familienbetrieben aus Österreich, wo die Tiere unter artgerechten und respektvollen Bedingungen aufwachsen und die Transportwege immer so kurz wie möglich gehalten werden.