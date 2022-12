Musk muss erneut Tesla-Aktien im Milliardenwert verkaufen

Zwischen dem 12. und 14. Dezember verkaufte er fast 22 Millionen Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro), wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht.Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.Der Kurs der Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Investoren werden wegen der Doppelrolle des 51-Jährigen bei Tesla und Twitter zunehmend unzufrieden, zumal der Elektroautobauer selbst einige operative Probleme hat.Am Mittwoch wurde bekannt, dass Musk ist in den Ranglisten der Superreichen auf Platz 2 zurückgefallen ist. In den Rankings „Bloomberg Billionaires“ und „Forbes“ belegte der bisherige Spitzenreiter am Mittwoch Platz 2 hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault vom Luxusgüterkonzern LVMH. Lesen Sie hier mehr dazu.