Musk peilt selbstfahrenden Tesla bis Ende 2022 an

Er hoffe auf eine Genehmigung der Behörden zum Ausrollen der Technik in den USA und Europa. Robotaxis wollte Musk schon 2020 auf die Straße bringen. Im April hatte er als Datum für den Start einer Serienproduktion das Jahr 2024 genannt.Doch die schon in Tesla-Fahrzeugen verfügbaren Funktionen für automatisiertes Fahren von Tesla waren in den USA in mehrere Unfälle verwickelt, die von den Behörden untersucht werden.Das sorgte für politische Kontroversen über den Zulassungsprozess. Nach Daten vom Jahresanfang waren in den USA auf den Straßen mehr als 1400 automatisierte Testfahrzeuge von gut 80 Unternehmen unterwegs.Musk bekräftigte außerdem, bis Ende des Jahres solle eine Entscheidung fallen, wo die fünfte Tesla-Fabrik gebaut wird. Tesla betreibt bis jetzt 4 Werkstätte – 2 in den USA, eine in China und eine in Deutschland.Über den Standort des nächsten Werks gibt es schon länger Andeutungen. Zuletzt verdichteten sich Hinweise, dass die Fabrik in Kanada errichtet werden könnte. Nach einem jüngst veröffentlichten Antrag von Tesla an Behörden setzt sich der Autobauer bei der Regierung von Ontario dafür ein. Einem Bericht des Online-Fachmediums Electrek vom Juni zufolge hatte Musk auf einer Veranstaltung vor Mitarbeitern als Kandidaten neben Kanada auch die USA und Mexiko genannt.