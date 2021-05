Musk schickte mit Comedy-Auftritt Kryptowährung auf Talfahrt

Als ein Darsteller der Show, Michael Che, daraufhin fragte: „So, it's a hustle?“, antwortete Musk: „Yeah, it's a hustle.“ Und lachte anschließend. Das englische Wort Hustle lässt sich mit Rummel, Trubel oder Hetze übersetzen.Das reichte, um den Kurs der Kryptowährung kräftig fallen zu lassen. Auf der Krypto-Börse Binance notierte sie nur noch bei 0,47 Dollar, ein Rückgang von 28 Prozent im Vergleich zu dem vor der Sendung erreichten Niveau. Der einschlägigen Krypto-Datenseite CoinGecko.com zufolge hat Dogecoin im vergangenen Monat mehr als 800 Prozent an Wert gewonnen und stieg damit zur viertgrößten digitalen Währung auf - mit einer Marktkapitalisierung von 73 Dollar Milliarden. Vergangenen Donnerstag hatte der Kurs ein Rekordhoch von 0,73 Dollar erreicht.Zu Beginn seines Auftrittes überraschte der Chef des Elektroautopioniers mit einem privaten Eingeständnis. Er sei „die erste Person mit Asperger, die SNL moderiert. Zumindest die erste, die es zugibt“, sagte der umtriebige Milliardär bei dem für die Show typischen Eröffnungsmonolog unter Verweis auf die Autismus-Form, mit der Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion aber oft auch außergewöhnliche Interessen und Begabungen verbunden sind. Zudem machte sich Musk über seine Neigung lustig, monoton zu sprechen.Der Auftritt war in den USA mit Spannung erwartet worden, besonders auch von Anhängern von Kryptowährungen. Mit Aussagen wie „Doge“ und „Dogecoin is the people's crypto“ (Doge ist die Kryptowährung des Volkes) hatte Musk die Rallye von dogecoin mit befeuert. Der unkonventionelle Konzernchef hatte zuvor wiederholt zahlreiche Kommentare über Kryptowährungen im Netz gepostet und das normale alte Bargeld dafür kritisiert, dass es nur negative Realzinsen abwerfe. „Nur ein Narr würde nicht woanders hinschauen“, sagte Musk im Februar.Am vergangenen Donnerstag schrieb Musk: „Kryptowährung ist vielversprechend, aber bitte investieren Sie mit Vorsicht!“ In einem beigefügten Video sagte er aber auch, dass Kryptowährungen eine „gute Chance“ hätten, „die zukünftige Währung der Erde“ zu werden. Seit März können Tesla-Kunden das Elektroauto mit der Krypto-Währung Bitcoin bezahlen. Musk selbst hatte Anfang Februar für 1,5 Milliarden Dollar die hochvolatile Kryptowährung gekauft und damit für einen Hype gesorgt.

