Musk spendete Tesla-Aktien im Milliardenwert

Die gut fünf Mio. Aktien waren zum Zeitpunkt der Spende im November fast 6 Mrd. Dollar (5,3 Mrd. Euro) wert. Die Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC von Montag enthielt keine Hinweise darauf, wer die Papiere bekam. Die Spende könnte auch helfen, Musks milliardenschwere Steuerlast nach den Aktienverkäufen zu drücken.Musk musste rund ein Jahrzehnt zuvor gewährte Aktienoptionen einlösen, bevor sie abliefen. Das zog wiederum eine Steuerrechnung nach sich - und um diese zu begleichen, musste der Tesla-Chef Aktien verkaufen. Musk ging weiter und ließ sich von Twitter-Nutzern in einer Abstimmung verpflichten, ein Zehntel seines Tesla-Anteils abzustoßen. Im Dezember schätzte er, dass er für das vergangene Jahr rund 11 Mrd. Dollar Steuern zahlen werde.Der Kursanstieg der Tesla-Aktien in den vergangenen Jahren machte Musk zum mit Abstand reichsten Menschen der Welt. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt Musks Vermögen in seiner Milliardärsrangliste aktuell auf 227 Mrd. Dollar (rund 200 Mrd. Euro). Er liegt damit weit vor Amazon-Gründer Jeff Bezos mit 180 Mrd. Dollar.

apa