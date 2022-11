Musk stellt Mitarbeiter vor Wahl: Überstunden oder Kündigung

Musk krempelt Twitter im Eiltempo um

Wer nicht bis Donnerstagabend New Yorker Zeit auf einen Link geklickt habe, der bestätigt, „dass du Teil des neuen Twitter sein willst“, der gelte als gekündigt. „Welche Entscheidung auch immer Sie treffen, ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, Twitter erfolgreich zu machen“, schrieb Musk.„Um in Zukunft ein bahnbrechendes Twitter 2.0 aufzubauen und in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Welt erfolgreich zu sein, müssen wir extrem hart sein“, hieß es in der Botschaft. „Das bedeutet lange Stunden bei hoher Intensität. Nur außergewöhnliche Leistungen werden als bestanden bewertet.“ Musk kündigte zudem an, dass Twitter unter seiner Führung „viel ingenieursorientierter“ sein werde.Eine Kopie der Nachricht, über die die „Washington Post“ berichtete, wurde von Reuters geprüft. Eine Person, die die Nachricht bei Twitter erhalten hatte, bestätigte zudem deren Inhalt. Twitter war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.Seit seiner Machtübernahme bei Twitter krempelt Musk das soziale Netzwerk im Eiltempo um. Der Milliardär und Tesla-Gründer hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar (42,29 Mrd. Euro) übernommen. Er setzte unmittelbar darauf den bisherigen Chef Parag Agrawal und andere hochrangige Manager vor die Tür. Außerdem feuerte Musk rund die Hälfte der zuvor etwa 7000 Beschäftigten.