Musk: Twitter-Übernahme könnte stattfinden - oder auch nicht

Twitter wollte sich auf Anfrage von Reuters nicht zu dem Tweet von Musk äußern.Musk wollte Twitter eigentlich für 44 Milliarden Dollar (43 Mrd. Euro) übernehmen, ließ sein Vorhaben aber platzen. Zur Begründung gab Musk an, Twitter habe mehrere Punkte der Übernahme-Vereinbarung gebrochen. Ein Streitpunkt ist der Anteil gefälschter Nutzerkonten. Musk geht davon aus, dass er größer ist als die von Twitter angegebenen weniger als 5 Prozent.Twitter hat Musk wegen seines Rückzugs verklagt. Musk reagierte umgehend mit einer Gegenklage. Er sei hintergangen worden, hieß es in der Anklageschrift, die am Donnerstag bekannt wurde. Twitter wies den Vorwurf zurück. Das sei unglaubwürdig und entspreche nicht den Tatsachen.