„Im kommenden Jahr werde ich jedem Kind in Amerika eine meiner SpaceX-Aktien geben“, schrieb Musk am Mittwoch (Ortszeit) auf der Kurznachrichtenplattform X. Es werde die erste Aktie von vielen sein. Ein weiteres Papier werde jedes Kind von seinem Unternehmen SpaceX erhalten.<BR \/><BR \/>„Aktien, die Anteile an der künftigen Wirtschaft sind, direkt an die Menschen zu geben, ist der richtige Weg“, erklärte Musk weiter. Zunächst blieb unklar, ob Musks persönliche Aktienspenden einer Haltefrist unterliegen. SpaceX reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme. Musk hatte bereits im vergangenen Monat erklärt, er wolle jedem Kind in den USA eine Aktie übertragen. Im Oktober hatten zudem SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann im Rahmen einer Initiative von US-Präsident Donald Trump mehr als zwei Millionen Kindern jeweils eine Aktie zugesagt.