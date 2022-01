Mutiges Experiment: Dieser Maler in Jenesien hat ab jetzt die 4-Tage-Woche

Arbeiten nur noch von Montag bis Donnerstag, der Freitag ist frei: Dieses Arbeitszeitmodell will der Farb- und Raumgestalter Bernhard Reiterer (53) aus Jenesien in diesem Jahr testen. s+ hat den Handwerker gefragt, was ihn auf diese Idee bringt, warum er mit weniger Geld auskommen will und was er in der zusätzlichen Freizeit machen wird.