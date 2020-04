My Home is my Office

Wer kann, arbeitet im Homeoffice – geschützt vor Viren. Die Arbeit am Wohnzimmer- oder Küchentisch birgt aber ihre eigenen Risiken und Tücken. Wie Sie diese umgehen, was arbeitsrechtlich und technisch zu beachten ist, um von zu Hause aus gleich effizient zu sein wie im Großraumbüro – das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des „WIKU“ am Mittwoch.